El presidente Alberto Fernández se emocionó hasta las lágrimas al recordar a Néstor Kirchner en la presentación del libro Néstor. El hombre que cambió todo que reúne testimonio de las personas que lo conocieron.

"Yo sé que Néstor en algún lugar está y dónde esté sólo le pido que siga caminando al lado mío", dijo Fernández emocionado al terminar su discurso donde contó cómo conoció a Néstor Kirchner, cómo consiguieron ganar la elección de 2003 para llegar a la Presidente y cuáles fueron los objetivos que buscaron conseguir con la gestión.

Alberto Fernández contó que conoció a Néstor Kirchner luego de escribir una nota en el diario Clarín, donde cuestionaba la desregulación de la economía. "Yo sentí lo que dice Atahualpa cuando describe a un amigo: es sentirse a uno mismo con otro cuero. Debo confesar que fue mágico, incomprensible", contó.

"Néstor fue sin ninguna duda el mejor presidente que la democracia tuvo. Lo digo con respeto por todo. Néstor fue un hombre inmenso, con un genio político como nunca vi en mi vida. Con una capacidad para entender y atender al otro como pocas veces vi en mi vida política", opinó en la presentación.

El presidente contó que antes de llegar al poder mantuvo un encuentro en Tanti donde Néstor Kirchner se retiró en medio de una cumbre peronista molesto por los discursos que escuchaba. "Mientras otro hablaba, me escabullí como pude y lo encontré. Me decía ´esto no tiene sentido, nosotros no podemos ser el ala progresista de un partido conservador, eso no es el peronismo´. Estuvo machacándose esa frase y tenía razón".

"Nestor decía el problema no es nuestro hasta que no lo conozcamos: si conocemos el problema, entonces el problema es nuestro. Ese lema es para ayudar al otro", señaló.

El Topo Devoto se emocionó al dar su testimonio y rememorar a los militantes que murieron por la causa. "En nombre de mis compañeros que ya no están, en nombre de mis compañeros caídos y de Néstor, este es un homenaje a todos lo que Néstor representó como generación. El estuvo dispuesto a dar la vida por aquellos sueños", sostuvo en la presentación.

"Néstor nos salvó la vida, porque nuestra generación tuvo que sobrevivir a la antipolítica", sostuvo Fernanda Raverta en referencia al modelo económico iniciado con la dictadura y continuado por el menemismo. "El pueblo resistió a la muertes", afirmó la titular del Anses. La dirigente destacó que Néstor Kirchner permitió que vuelva la política a la palabra y que represente la bandera de los derechos humanos contra "la desigualdad y la injusticia".

De qué se trata el libro

Néstor, el hombre que cambió todo de Editorial Planeta es un testimonio coral recopilado por el cineasta Jorge "Topo" Devoto que busca reconstruir cómo era el ex presidente Néstor Kirchner a diez años de su fallecimiento.

Y ya no hubo quien pueda con su fuego/ Él se puso a vivir con toda el alma/ Él se puso a vivir ya para siempre en las miles de flores que brotaban desde todos los rumbos del olvido, desde el fondo profundo de la patria", escribe la música y ex ministra de Cultura, Teresa Parodi.

El libro cuenta con historias personales, anécdotas políticas, estrategias compartidas, recuerdos e imágenes narradas que hasta el momento eran desconocidas. El libro cuenta con el testimonio de 45 personas que conocieron a Néstor Kirchner y se destacan entre ellos, el Papa Francisco, la presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, el sindicalista Hugo Moyano y el fallecido poeta Juan Gelman.

