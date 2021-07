Mariel Fernández, la intendenta que busca dar una nueva impronta de gestión local

Es la primera jefa comunal en la historia del distrito y busca desarrollar una gestión de cercanía con los vecinos.

De 135 municipios que tiene la provincia de Buenos Aires, seis son gobernados por mujeres. Uno de ellos es Moreno, encabezado por Mariel Fernández. Es la primera jefa comunal en la historia del distrito y busca desarrollar desde su lugar una gestión de cercanía con los y las vecinas, un trabajo en red con las organizaciones vecinales y sociales y cambiar la lógica machista que se repite desde la política. Desde la estatización de servicios a lograr la paridad en su gabinete, la dirigente del Movimiento Evita busca llevar adelante una impronta que salga de los estándares conocidos de una gestión municipal.

Habitualmente se dice que el municipio es el primer mostrador donde van los vecinos y vecinas a reclamar, es la primera cara de la política. Pero ¿qué pasa cuando ese mostrador nadie lo atiende? La comunidad, los y las vecinos se organizan en redes, en organizaciones vecinales buscando una respuesta. Tras cuatro años de una gestión deficitaria que encabezó el intendente peronista Walter Festa, Fernández se puso como objetivo cambiar la dinámica del Gobierno local, cambiar el paradigma de que el Ejecutivo municipal solo está para cobrar tasas y tapar baches y encaró un recambio generacional de la política dentro del peronismo.

De las 13 secretarias que cuenta el organigrama municipal, 9 son encabezadas por mujeres; la edad promedio de las y los funcionarios es entre 30 y 40 años, se desplegaron delegaciones en cada localidad a cargo de jóvenes referentes y se articularon mesas de participación entre el municipio y organizaciones vecinales. También, se implementó el Cupo Laboral Trans desde antes que estuviera la Ley y el objetivo es ampliarlo, ya que, hasta el momento solo entraron 12 personas travestis trans a la planta municipal.

Me reuní con las Delegadas y Delegados del Municipio para seguir coordinando trabajos en conjunto y brindando soluciones a los reclamos de nuestras vecinas y vecinos.

“Es una gestión que el 70% son mujeres, lo cual es central por la mirada de construcción territorial y en comunidad que se busca desarrollar. Moreno necesita ese perfil por la situación en la que está el distrito, que es el municipio que peor está en la provincia de Buenos Aires”, indicó una fuente consultada por El Destape que integra el Gobierno local.

Fernández ganó la interna en agosto del 2019 dentro del Frente de Todos y en las generales de octubre se impuso en las urnas con el 60% de votos. Era la primera mujer en ganar la intendencia. La amplia victoria también le garantizó un Concejo Deliberante con mayoría.

“No agarramos un municipio con pocos recursos, sino con deudas. Ahora pudimos ordenar las cuentas y tenemos superávit. No quiere decir que se solucionen todos los problemas, pero se logró equilibrar las finanzas. Lo que llega para salud, se gasta en salud y lo que llega para educación se gasta en educación y así", describió unx allegade a la gestión local.

Ayer fue un día muy emotivo. Nos alegra compartir la felicidad de nuestras vecinas y vecinos. Nuestro compromiso es con el pueblo de Moreno

Estatización de servicios y mesas de trabajo

La gestión de Fernández arrancó – como sucedió a nivel nacional y provincial – enfrentando una pandemia y la herencia recibida del gobierno anterior. “La intendencia de Festa fue una desidia total, había mucho enojo en la comunidad”, advirtieron desde el espacio oficialista. Además, destacaron como signo de la aceptación que tiene la gestión actual que “antes solo el 25% pagaba las tasas municipales, ahora es el 65%. Es el voto de confianza”.

Entre las primeras medidas que tomó el Gobierno municipal, se encuentra la estatización del servicio de recolección de basura, el cual se encontraba privatizado y le demandaba al Municipio “la mitad del presupuesto”. Además de que el servicio que se prestaba era deficitario ya que “no llegaba a todos los barrios, en algunos solo pasaba una vez por mes”. La propuesta de Fernández fue realizar un servicio mixto entre una cooperativa de camioneros mientras que la infraestructura fue puesta por el Ejecutivo local.

“Se planteó una propuesta de abordaje integral que tiene que ver no solo con la recolección, sino generando conciencia del cuidado del medioambiente, colocando puntos verdes, la formación de promotoras y trabajando en conjunto con sectores de la economía popular”, describió un alto funcionario a este medio. El trabajo se coordinó con el gremio de Camineros y el Ministerio de Ambiente.

A eso se sumó la puesta en marcha de la planta de reciclado que “hacía 15 años que se había creado, pero nunca se usó”. Ahora, se encuentra en funcionamiento a través de una cooperativa. “El compromiso es promover la participación comunitaria e ir acompañando las organizaciones que ya se fueron gestando en toda la comunidad”, resumió una asesora municipal.

Políticas de promoción y abordaje comunitario

El objetivo es promover una mirada en red, un abordaje integral y comunitario para las problemáticas que atraviesa el distrito. Ya sea la falta de conectividad que hace que una persona tenga que caminar 20 cuadras para tomarse el único colectivo que pasa por el barrio o dar respuesta a la problemática de violencia de género e inseguridad.

Al inicio del 2020, hubo un número exponencial de femicidios en el distrito y no sirve solo con entregar botones antipánico si no hay una mirada integral para enfrentar esta problemática. “Desde que arrancamos, ya se formaron 400 promotoras contra la violencia de género y el objetivo es llegar a las 800. Hasta ahora se entregaron 1600 botones antipánico, pero cuando arrancamos solo se habían entregado 30”, detallaron cerca de la intendenta.

El mismo panorama se vislumbraba en materia de seguridad. “Solo había 20 patrulleros en el 2019, ahora llegamos a 70”, indicó. Esos datos, según confirman desde el municipio, se reflejan en la baja de los índices en la tasa de homicidio y de delito, un 30% y un 40%, respectivamente.

Para ellos, desde el Gobierno local se lleva adelante una Mesa de Política Criminal que está conformada por Fiscalía, Policía, Secretaría de Justicia, Género, Bomberos e integrantes del Ministerio de Seguridad provincial. En ese ámbito, además de analizar la situación delictiva del distrito, la bajada de línea es llevar adelante un abordaje comunitario de la seguridad y evitar cualquiera situación de violencia institucional.

Creación de un Fondo Compensador

Desde la gestión local coinciden que la situación económica del distrito está mejor que hace dos años, pero advierten en que “Moreno necesita políticas excepcionales” por el atraso y la deuda social que tiene. En esa línea, fuentes consultadas adelantaron que pedirán e impulsarán la creación de una especie de “Fondo Compensador para los municipios más afectados que están en una situación de desigualdad”.

“Todo lo que se manda no alcanza cuando la deuda es tan grande. Moreno es un distrito densamente poblado, con carencias, con una extensión importante”, plantearon desde la gestión. Según adelantaron, ya se encuentran trabajando con diputados nacionales y provinciales para concretar esa idea y que haya una asistencia especial económica para los distritos más postergados en estos años.

En el marco del Programa #MunicipiosDePie llegó la nueva Planta Asfáltica Municipal al Parque Industrial Moreno II.



Estamos muy felices porque esto significa que vamos a poder brindar un servicio más eficiente a nuestra comunidad. Asfalto en todos los barrios, todos los días ❤️ pic.twitter.com/EfLYkX2MX2 — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) June 8, 2021

Repensar las intendencias

No es que ahora hay más mujeres en la política, sino que ahora las mujeres llegan a los lugares que por años estuvieron reservados para varones. Es conocida la idea del techo de cristal, ese límite invisible que encuentran las mujeres para llegar a puestos de jerarquía y poder; ese límite es más hostil cuando son las disidencias, las personas travestis y trans las que quieren llegar.

El debate está en plena ebullición sobre la paridad de géneros en los espacios políticos, ahora en los medios; mientras que en paralelo las viejas estructuras políticas van quedando en evidencia y obsoletas. En ese contexto, desde el núcleo político del municipio de Moreno ven como imperioso repensar las intendencias.

“Ahora, existe la Ley de una a uno que ayuda un montón, ahora queda trabajar para que esos lugares que son para compañeras, no sean mujeres que pone un dirigente, y en realidad no es una compañera representativa”, planteó unx allegadx al armado político de Fernández, ya que, ser mujer no te hace feminista. “Es momento de seguir trabajando para construir más fuentes de igualdad, como fue la sanción de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans porque que esté escrito, no significa que esto se dé así”, agregó.

En esa línea, apuntó a “repensar las intendencias” ante la falta de mujeres y disidencias frente a los municipios. “Hay que repensarlas como fue la paridad en las listas, porque si no se toma una medida de esas características, no va a ocurrir. Deberían existir rotaciones y que no sea siempre un varón el que asuma como intendente", cerró.