Mirtha Legrand habló sobre las vacunaciones VIP y defendió a Alberto Fernández.

Mirtha Legrand anunció que se dará la vacuna durante el día da mañana y dijo expresamente que le gustaría que le den la vacuna Sputnik V.

"Ya me anoté y mañana me dan la vacuna", contó Legrand esta mañana en Radio 10, dando a conocer la buena noticia. Más tarde en C5N la conductora dijo que, a pesar de que todas las vacunas son buenas, a ella le gustaría que le den la Sputnik: "Prefiero la rusa, es muy completa".

Luego de la polémica por los rumores que decían que se vacunaría en su casa, Mirtha negó todo y dijo que su vacunación será un lugar publico, pero no en un hospital. "Sería mas cómodo que se pudiera elegir", expresó Legrand aunque reconoció que hay escasez de vacunas en todo el mundo. Sobre esto, dijo que si tuviera que elegir una de todas las vacunas contra el coronavirus, ella preferiría la Pfizer, aunque marcó que "todas son buenas".

Luego, Mirtha habló sobre las personas que dicen querer esperar y no vacunarse por ahora. "Me dicen 'yo no me vacuno, espero'. ¿Qué esperas? ¿la muerte?", expresó indignada.

Vale recordar que meses atrás Legrand reapareció en su programa de El Trece y se refirió a la posibilidad de vacunarse con la Sputnik V. En ese sentido, la Diva de los Almuerzos afirmó: "Yo quiero aplicarme la vacuna, yo me pondría la de Pfizer. La rusa todavía no se puede". Al parecer, el tiempo le hizo cambiar de opinión.

Mirtha defendió a Alberto Fernández

Mirtha Legrand habló sobre el escándalo de las vacunas VIP que terminaron con la renuncia del ex ministro de Salud, Ginés González García. La reconocida conductora sostuvo que, para ella, el presidente Alberto Fernández no sabía que había personas con privilegios en la vacunación.

"Para mi lo tomaron de sorpresa. Él no sabía, sino lo hubiera parado. No le haced ningún favor esto y ante las elecciones tampoco", afirmó Legrand.

"Me parece que es una inmoralidad lo que han hecho, me parece terrible", repudió Mirtha y añadió: "Estoy segura que el Presidente no estaba al tanto y cuando se enteró lo despidió a Gines".