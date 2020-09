En el marco de la pandemia del COVID-19, el Ministerio de Transporte sigue avanzando con las obras para buscar un ambiente seguro en el transporte público. En esta oportunidad, comenzaron unas pruebas sobre una nueva fórmula de desinfección y que contó con el apoyo del Malbrán.

El objetivo es ampliar su utilización a otras modalidades de transporte mediante un trabajo coordinado con los organismos descentralizados dependientes del Ministerio de Transporte. Para uso aerocomercial, se comenzó a planificar la prueba correspondiente de otro tipo de fórmula de similares características.

El trabajo se llevó adelante entre Trenes Argentinos Operaciones y el Instituto Malbrán. Al respecto, el ministro de Transporte, Mario Meoni, indicó que se trabaja para “desarrollar y probar productos de larga duración que nos permitan combatir de manera más efectiva la supervivencia del COVID-19 en superficies”.

Se trata del desinfectante de superficies BIOPLAN 250H al 1% (solución acuosa), y se utilizaron pulverizadores manuales. Para la desinfección del instrumental de las cabinas de conductores Norte y Sur, se utilizaron paños para no dañar el interior del instrumental. Para el control microbiológico se utilizaron placas RODAC con medio de cultivo TSA con el objetivo de analizar el proceso de desinfección de superficies como asientos, apoya brazos, pisos, ventanas, micrófono etc.

Luego de apoyar el medio de cultivo de la placa sobre la superficie antes de la desinfección, se desinfectó con BIOPLAN 250H al 1% (solución acuosa). Se esperó 15 minutos para que el desinfectante actúe sobre virus y gérmenes presentes. Posteriormente, se apoyó el medio de cultivo de una nueva placa sobre las superficies desinfectadas. En total, fueron 26 placas fueron incubadas invertidas por 48 h a 35°C, luego de este tiempo se realizó el recuento, que arrojó resultados positivos: hubo un intenso crecimiento bacteriano en las muestras tomadas antes de la desinfección, mientras que luego de la desinfección prácticamente no se observó crecimiento significativo en ninguna de las placas.

Meoni, al respecto, indicó: “Asumimos el compromiso de proteger tanto a los pasajeros como a los trabajadores en el transporte público, a través de la puesta en marcha de una serie de protocolos de limpieza y desinfección de las unidades, hasta con apps innovadoras para la reserva de uso del tren en las horas pico. Las pruebas realizadas dieron buenos resultados, lo que nos permitirá incorporar este tipo de producto al protocolo de desinfección en las diferentes modalidades de transporte público de pasajeros”.



A diferencia del hipoclorito, la fórmula testeada es menos agresiva, no irritante en concentración de uso, no es corrosiva y, por lo tanto, no afecta la electrónica de la cabina, no requiere un lavado con desengrasante y no es tóxico para seres humanos, en las dosis recomendadas. Además, a diferencia del hipoclorito no mancha, no se inactiva por la luz solar y no presenta olor penetrante, por lo que su utilización es más amigable. Asimismo, presenta una estabilidad de 2 años en dilución de uso, lo que permite seguir utilizando el producto preparado sobrante en la siguiente descontaminación. Es altamente eficiente a baja de dosis de uso y tiempos cortos de contacto; tiene un óptimo nivel de penetración y efecto residual-



La fórmula, desarrollada por la empresa Diransa, además de prevenir la propagación del coronavirus, también es efectiva en el combate de otras bacterias, hongos y virus como la escherichia coli, salmonela, hepatitis, influenza, entre otras. Inactiva diferentes virus que causan enfermedades y que están presentes en medios de transportes, establecimientos públicos y privados de salud, industrias, instituciones educativas y oficinas, entre otros.