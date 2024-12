El Ministerio de Seguridad denunció este jueves al exembajador argentino en Venezuela Oscar Laborde por "traición a la patria" por haber realizado presuntas negociaciones ante las autoridades por el caso del gendarme detenido Nahuel Gallo. La cartera de Patricia Bullrich también lo acusa de "ser un colaborador" del presidente venezolano Nicolás Maduro. "Proyecta sobre mí cuestiones personales", contestó Laborde.

“El denunciado se encargó de presentar como irregular el ingreso del gendarme, ya que no habría reunido los requisitos legales para ingresar a ese país”, indicó el Ministerio en una denuncia presentada por Fernando Soto, el representante legal de la cartera de Seguridad. En el documento, el Gobierno reiteró que el gendarme -detenido hace más de dos semanas en un paso fronterizo entre Colombia y Venezuela- se encontraba de vacaciones para visitar a su familia cuando fue detenido y apuntó contra el exembajador y exparlasur por ir "en contra de los intereses del país".

"Mientras la Cancillería intenta lograr la liberación del gendarme Nahuel Agustín Gallo por vía diplomática, a través de las misiones internacionales pertinentes, el exembajador de la República Argentina ante la República Bolivariana de Venezuela Oscar Alberto Laborde -designado por el entonces presidente Alberto Fernández-, inició sin ningún tipo de autorización oficial gestiones internacionales, contactando a la familia del gendarme en la Argentina, a fin de entregarle ‘una carta’ a Gallo, con la colaboración del gobierno de Venezuela”, señaló el Ministerio.

Hace unos días, Laborde reconoció que intercedió ante las autoridades venezolanas para hacerle llegar a Gallo una carta escrita por sus familiares y que se contactó con la fiscalía venezolana para dar una "explicación" sobre un caso que consideró una "cuestión humanitaria". Tras conocerse la denuncia, Laborde habló con AM 750 y relató: “La madre del gendarme me pidió si le podía hacer llegar en la fecha de Navidad una carta. Me trajo Grabois el tema. Y se le acercó la carta de la madre al hijo. Muy agradecida de que hayamos tenido esa acción”. Al respecto, acusó que "Argentina no había hecho nada sobre el tema" y siguió: "Todavía no tenemos un abogado para que atienda el caso del gendarme. Recién ayer parece que Brasil se enteró del tema. Yo no me metí en el tema. Yo le hice llegar una carta de la madre al gendarme”.

Y cargó contra Bullrich: “En vez de solucionar lo que tienen que solucionar el Gobierno y la Gendarmería, se les ocurrió denostarme a mí con epítetos antiguos. Tratan de ocultar. Cambiar el eje la discusión. Y proyectar sobre mí, con el tema de un agente de otro país, algunas cuestiones personales de Patricia Bullrich”.

“Muy por el contrario, lejos de defender los derechos humanos del gendarme desaparecido, lo que hace es superponerse indebidamente a la gestión diplomática internacional de la República Argentina, a fin de justificar la abiertamente criminal conducta de las autoridades venezolanas, bajo el pueril pretexto de un supuesto ‘ingreso irregular’ que abonaría la inventada sospecha de ‘espionaje’, además de avalar las condiciones de detención, de desaparición, generando un supuesto conocimiento sin haber indicado las más mínimas pautas legales de su detención, avalando de ese modo el crimen de desaparición forzada”, remarcó el Ministerio.

En ese sentido, la careta planteó que el exembajador “actuó en contra de los intereses del país, para sostener la justificación de la desaparición forzada de un argentino, arrogándose facultades diplomáticas que solo pueden ejercer los representantes de la Cancillería”.

Cuál fue la injerencia de Laborde en el caso

“Hubo un acercamiento de una persona allegada a la madre del gendarme, me preguntó si podía hacerle llegar una carta y se hizo la gestión, solamente por una cuestión humanitaria”, relató en declaraciones radiales Laborde, quien es además ex presidente del Parlasur y habitual columnista de Tiempo Argentino.

En una entrevista con IP Noticias, contó también que se contactó con la fiscalía venezolana: “Hablé con la fiscalía, al haber estado allá quedó vinculación con todos los poderes. A mí me queda satisfizo la explicación que yo le di y con quien hablé a la madre”, señaló.

En tanto, en entrevista con El Destape 1070 explicó que por más de que el gendarme haya estado de licencia, es cierto que ese viaje debió haber sido autorizado “por alguien”, tal como también señaló la vicepresidenta, Victoria Villarruel: “Lo que tiene que responder Patricia Bullrich es quién autorizó al gendarme. Un gendarme o un militar o un prefecto, aunque salga de licencia tiene que pedir permiso. No lo hizo (no pidió permiso) o no lo sabemos. Hay que avisar a los países a los que se va, que está concurriendo un gendarme, aunque esté de licencia”, apuntó. Incluso, especificó que en Migraciones cuando un militar sale de un país tiene que justificar para dónde va. Y que cuando entra a otro país se tiene que enviar una carta previamente: "Eso no se hizo", aseguró.