Bullrich prohibió que Di Zeo ingrese a cualquier estadio de la Argentina

El Ministerio de Seguridad le aplicó, este lunes, el derecho de admisión permanente a Rafael Di Zeo, luego de que trascendieran amenazas de parte del líder de la barra brava de Boca Juniors hacia Patricia Bullrich, en las que señalaba que estaba dispuesto a iniciar "una guerra" contra la ministra y las autoridades.

Así lo resolvió Seguridad mediante la Resolución 1167 publicada hoy en el Boletín Oficial, que dispuso la aplicación de la medida de “Restricción de Concurrencia Administrativa” para Di Zeo. La normativa estableció que la restricción de ingreso "se extiende a todo evento deportivo en el territorio nacional y tendrá vigencia por tiempo indeterminado", señaló la cartera a cargo de Bullrich en un comunicado.

"Estos hechos vienen concatenados con las recientes amenazas por parte de Di Zeo hacia la ministra de Seguridad y las autoridades a cargo de la seguridad en Eventos Deportivos", agregó el comunicado del Ministerio, luego de que Di Zeo, líder de La 12, dijera que está dispuesto a iniciar "una guerra" contra Bullrich y las autoridades de Seguridad.

En este sentido, como forma de justificar la medida, el Ministerio de Seguridad citó en los considerandos de la Resolución el audio que Di Zeo le mandó a un allegado, en el que vierte amenazas contra la propia Bullrich, sin nombrarla, debido a que se había resuelto aplicar el derecho de admisión para con Fabián “Topadora” Kruger y Fernando “Lana” Gatica, dos de sus colaboradores más estrechos, en el marco del programa "Tribuna Segura".

“Vos me decís ‘Flaco, tenemos que hacer algo acá por este quilombo’. Listo, dale. Yo te doy tres nombres y los sacás en todos lados, boludo. Y quedás bien. Y te puedo conseguir otras cosas. Pero si no hablamos. Y si la señora (Patricia Bullrich) sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno, que lo haga de esa manera... Nosotros a vamos a hacer la nuestra, boludo, vamos a hacerle quilombo a Tribuna Segura”; “cuando van a la cancha le vamos a pegar a los del Ministerio. Le vamos a hacer eso.... Donde enganchamos a Berlín (por el Señor Franco Berlín, Director de Seguridad en Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad de la Nación), ahí en Puerto Madero va a cobrar que lo cruzamos cada dos por tres”; “Entonces ¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? “Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una boluda. Si esto es de vivo, boludo (...) No hablamos más, no hablamos más, hagan lo que quieran. Me chupa la pi...a. entrar a la cancha. Me gusta más la guerra que entrar a la cancha, y que es replicado en otros medios masivos de comunicación”, dice la transcripción citada en el Boletín Oficial.

El último viernes, tras conocerse esos audios con amenazas, Bullrich denunció penalmente a Di Zeo. "Di Zeo, a mí no me amenaza nadie", manifestó la jefa de la cartera de Seguridad en un tuit de la red social X. "Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública", anticipó en la publicación.