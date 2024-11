Despiden a trabajadores de ATE que pararon en Registro Automotor y hay protestas

El gobierno nacional anunció este martes que despedirá a los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que realizaron un paro la semana pasada en el Registro Automotor. El Ministerio de Justicia argumentó la medida en que la medida de fuerza provocó "pérdidas millonarias" y "daños irreparables a los ciudadanos". En respuesta, los trabajadores realizaban esta mañana una protesta en la puerta de la sede central y desde el gremio anticipan que pedirán un "juicio político" al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

"En línea con las acciones promovidas contra los miembros del sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes ocuparon ilegalmente, interrumpieron la prestación del servicio, paralizaron la sede central del Registro de la Propiedad Automotor y provocaron pérdidas millonarias para el Estado argentino y daños irreparables a los ciudadanos, se despedirá con justa causa a todos los agentes que hayan participado y/o participen de esta medida ilegal y extorsiva", indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

En el texto se agrega que "los agentes que no se presenten a sus puestos de trabajo a prestar tareas y participen de actividades que no hayan sido consentidas" por la cartera de Justicia "serán pasibles de las sanciones previstas en los regímenes legales pertinentes". "Esta Administración no permitirá la extorsión, la violencia, los escraches ni las amenazas de ningún sector que interrumpan el normal desenvolvimiento de las obligaciones y de las funciones estatales y de los servicios que el Organismo de este Ministerio presta al ciudadano de bien", remarca el comunicado.

Al conocerse el anuncio, trabajadores y dirigentes se movilizaron a la entrada de la sede del Ministerio de Justicia, en Sarmiento al 300, ciudad de Buenos Aires, en rechazo de los despidos. "Intentan pisotear la Constitución Nacional y no los vamos a dejar. De la burra de Patricia Bullrich uno podría esperar cualquier cosa, pero viniendo del ministro de Justicia Cúneo Libarona, esta amenaza es de extrema gravedad. Debería evaluarse el Juicio Político para el responsable de esta cartera", escribió en sus redes el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El gremialista indicó que no se van a "tolerar semejantes niveles de violencia y autoritarismo" y señaló que "la indiferencia es un veneno letal para toda la sociedad". "No van a lograr que tengamos miedo. Vamos a seguir confrontándolos, vamos a seguir de huelga y movilización!", agregó.

Las causas de las protestas en el registro automotor la semana pasada

La medida de fuerza fue argumentada por el sindicato por ser "en defensa de los derechos laborales y en respuesta a las políticas de despidos encubiertos y aprietes en el Estado, con los trabajadores en sus puestos de trabajo", detallaron desde el gremio en un comunicado.

Tras anunciar su cierre, el ministro Cúneo Libarona firmó el 18 de octubre la Resolución 331/2024 en la que instruye al Ente Cooperador Asociación de Concesionarias de la República Argentina (ACARA) a implementar el Plan de Retiro Voluntario, que estará abierto por un mes, hasta el 24 de noviembre, con la posibilidad de extenderse 15 días más.

Desde ATE consideran que el Ministerio de Justicia intima a que los trabajadores acepten un “retiro voluntario obligatorio” y que de no acatarlo en diciembre quedarían en disponibilidad y advirtieron por "persecución, maltrato y hostigamiento".