Otro funcionario afuera en el gobierno de Milei: preparan la salida del número dos de Petri en el Ministerio de Defensa

Un nuevo nombre se suma a la lista de más 100 funcionarios que ya dejaron su cargo desde que Javier Milei es presidente. Se trata de la renuncia del Secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, el teniente general Claudio Pasqualini, quien está preparando su salida de la cartera por "razones personales" la semana que viene.

Fuentes del Ministerio confirmaron a El Destape que Pasqualini quiere alejarse de la gestión pública para concentrarse en "su situación personal". "Lo retuvimos todo lo que pudimos porque Claudio es una gran persona y se lleva muy bien con Luis", explicaron desde el entorno del ministro Petri. "Estamos viendo de hacerlo lo más prolijo posible y coordinando todo", agregaron y pusieron fecha para su salida: el próximo 22 de diciembre.

La salida de Pasqualini, que fue jefe del Ejército durante el gobierno de Mauricio Macri y es yerno de Athos Renés -militar condenado por la masacre de 22 personas en la última dictadura-, se da a días de que sean suspendidos 16 militares y un jefe de aviación por estar involucrados en un caso de presunta corrupción. "No tiene nada que ver. Tiene problemas de personales y, por eso, quiere retirarse", explicaron en Defensa.

El caso investigado es por el supuesto robo de motores de helicópteros para su reventa en el Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento 601, en Campo de Mayo, por el que fueron suspendidos sargentos, coroneles y tenientes.

Todas las salidas y cambios en Defensa y FFAA

A principios de mayo, Petri le pidió la renuncia a su jefe de gabinete, el teniente coronel retirado Carlos Federico Becker, debido a que no cumplía adecuadamente con sus funciones, en lo que fue el primer gran cortocircuito de la cartera que se hizo público. En aquel momento, fuentes de Defensa aseguraron a El Destape que Becker no estaba dedicado al 100% al cargo como se le requería y, además, solía tener reuniones de las cuales el propio ministro no estaba al tanto.

Más tarde, a fines de septiembre, la cartera también tomó la decisión de desplazar al secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, el militar retirado Raúl Marino. Su salida estuvo vinculada al nombramiento de la abogada e influencer mendocina Constanza Bravi.

La abogada y militante libertaria iba a ocupar el cargo de Coordinadora de Seguimiento de Exportaciones e Importaciones de Materiales Estratégicos para la Defensa, según se oficializó en el Boletín Oficial, pero a las horas, tras generar revuelo en redes sociales, fue dada de baja "por no ajustarse a los perfiles del área".

A principios de noviembre, luego de que El Destape diera a conocer un informe interno que evidenció la quintuplicación de deuda en la gestión libertaria de la obra social del personal militar y de las Fuerzas de Seguridad (IOSFA), su titular, Oscar Sagás, renunció a su cargo. "He podido comprobar que la mentalidad de las autoridades de la FF.AA. y de Seguridad a las que servimos, no está dispuesta a aceptar que tales transformaciones resulten lideradas por alguien que no pertenece al ámbito militar", señaló en su renuncia.

Recientemente, en la última semana de noviembre, el Gobierno decidió despedir al jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Fernando Mengo, por haber usado aviones oficiales para fines particulares. El propio Petri dio detalles de los hechos y aseguró que se comprobaron "al menos 32 viajes" del alto jefe militar. "Este es el gesto que tiene que ocurrir, no tenemos derecho a equivocarnos, tenemos que ser implacables ante las irregularidades. No hicimos ni más ni menos lo que debemos hacer", dijo Petri en declaraciones televisivas.