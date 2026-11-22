Hacía mucho, más de un año, que el susto alrededor de Javier Milei no llegaba a tanto. Las horas que se vivieron entre la Casa Rosada, el ministerio de Economía y el Banco Central entre el miércoles y el viernes pasado generaron un vértigo que sólo provoca la cercanía del precipicio. Con el riesgo país camino a triplicar el nivel que tenía en julio pasado, caída de las acciones de las principales empresas de la Argentina, suba de las distintas cotizaciones del dólar y una nueva tanda de rumores sobre la supervivencia de Luis Caputo en la silla eléctrica.

{{{htmlAmp}}}

“La forma de apagar la crisis sería lograr que, antes del martes, Estados Unidos o China se pronuncien en respaldo de Argentina. Si pasara eso, sería buenísimo porque calmaría a los mercados”, dice un funcionario que responde a Luis Caputo. Catorce meses después del salvataje de Donald Trump, los partidarios del gobierno de La Libertad Avanza están otra vez rezando por un hilo de X como el que Scott Bessent difundió el 22 de septiembre de 2025, a dos semanas de la derrota de Milei por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires. Otra vez pidiendo que alguien los rescate. Falta un año para las elecciones presidenciales, pero los fondos de inversión ven que el ex panelista va camino a una derrota cada vez más segura. Hay que cruzar el desierto y no está claro cómo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En 2025, el secretario del Tesoro definió a la Argentina como “un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina” y se dijo dispuesto a “hacer lo que sea necesario” para apoyar a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. Alcanzó para frenar la corrida y fue la antesala de la venta de dólares y compra de pesos que el Tesoro ejecutó el 9 de octubre del año pasado.

Hoy Trump y Bessent están en una situación bastante más complicada, después del tsunami anti-Trump que selló la derrota legislativa en las dos cámaras. Con otras urgencias y con una oposición más fuerte, que puede condicionar sus movimientos a partir del 3 de enero, cuando asuman los nuevos representantes. Por eso, entre los economistas afines a Milei piensan que China podría ser, esta vez, el encargado de rescatar el experimento de extrema derecha que los argentinos eligieron hace 3 años en el fin del mundo. “El gobierno chino tiene oportunidad de recuperar terreno como aliado de Argentina”, dice, entre el análisis geopolítico y la súplica, un hombre de Milei. El Senado acaba de entregarle a Estados Unidos algo que perseguía desde hace 30 años: la firma del Tratado de Cooperación en Patentes que beneficia a los laboratorios extranjeros, sobre todo estadounidenses, pero también chinos. “Hubo una transacción”, reconoció ante El Destape el dueño de uno de los laboratorios nacionales con más poder en Argentina.

La opinión de un ex funcionario del gobierno sobre el mal clima financiero es más inquietante. Dice que, si quieren evitar un espiral de inestabilidad, deberían trabajar durante todo el fin de semana para hacer un anuncio el martes próximo. ¿Qué puede calmar a los fondos de inversión? Si se cumplen las especulaciones que hacen en el universo paleolibertario, sería el cuarto salvataje en tres años, si se tiene en cuenta que el esquema de Milei, Caputo y Bausili ya se tragó un blanqueo, un préstamo del Fondo y un rescate de Trump.

Tal como explicó hace un mes el ex estratega jefe de Barclays para América Latina Sebastian Vargas, la inestabilidad crece porque los fondos de inversión ven que Milei pierde popularidad de manera continua y no cambia. “Si me van a sugerir que yo llene el tambor de balas y después gatille sobre mi cabeza, no lo voy a hacer”, le dijo Milei a Eduardo Feinmann el miércoles último. El riesgo país había cerrado a 848. En las 48 horas siguientes a las definiciones del presidente, subió más de 200 puntos.

El argentino Vargas explicó por qué la raíz de los males no es externa sino doméstica. “No existe tal cosa como un blindaje para la Argentina. La verdad es que en Argentina nunca faltan pesos para comprar dólares. Todos estos blindajes existen hasta que tenés un grado de corrida cambiaria. Y partimos de una dolarización mensual muy alta para no ser un año electoral. Si vos tenés el año que viene una fuerte salida de capitales que multiplique los 2500, 3000 millones de dólares que salen por mes ahora, es un blindaje cada vez más blando y dependés fundamentalmente de la confianza doméstica que exista en que no va a haber una devaluación después”, dijo en Radio Con Vos.

Consciente de que la montaña rusa previa a las presidenciales puede ser mucho más peligrosa que la de 2025, Milei y Caputo cedieron y empezaron en 2026 a comprar reservas. El susto del año pasado, todo indica, los despabiló. En ese momento, según dijo Mauricio Macri en Chile hace un año atrás, Milei le agradeció por haberle expresado su apoyo “cuando parecía que todo se terminaba”. En el tercer año de la aventura de la extrema derecha, el Banco Central compró 16.300 millones de dólares. A eso se suma el gigantesco superávit comercial que llegó a 24.570 millones de dólares en los primeros 10 meses del año. La cifra representa más de 3,5 veces el superávit de enero-octubre de 2025 (U$ 6.859 millones de dólares), y ya duplica largamente el de todo 2025 (U$ 11.320). O esa montaña de dólares no alcanza para conjurar el riesgo de este experimento o se fueron por otra ventanilla o las dos cosas.

Puertas adentro del gobierno algunos advierten que Caputo perdió la función que tenía pero admiten también que hace rato no le encuentran reemplazante. La asunción de Pablo Quirno, dicen, no sería un cambio sino una copia devaluada del ex jefe de Trading del JP Morgan. Caputo, que antes compensaba las declaraciones del presidente, ahora potencia el nerviosismo en antiguos aliados. “Era como un buffer pero ahora cada vez que habla mete más ruido”, dice un ministro de los que hacen política.

Aunque los Milei y los Menem buscan suspender las PASO en las próximas semanas para alterar el escenario electoral 2027, los problemas del gobierno y de la población que lo sufre son de cortísimo plazo. Una índice de inflación que se sostiene alto a pesar de la recesión, caída del poder adquisitivo -la reducción del ingreso disponible está 17% abajo de 2023 según el último dato de Equilibra- y cierre de empresas que pega incluso en el mundo del agronegocio. La semana pasada se presentó en concurso de acreedores Agro De Souza, una empresa fundada hace más de medio siglo en Coronel Suárez. Entre las razones de la crisis, está la importación de maquinaria agrícola, lo mismo que afecta a otra empresa histórica que vive la peor crisis desde su creación en 1974, Metalfor en Marcos Juárez. Una situación similar vive Pauny, la principal fábrica de tractores de Argentina que está en una crisis profunda: sus 450 trabajadores marcharon el miércoles pasado en Las Varillas para reclamar por los sueldos que le deben. La oferta de la compañía es pagarles los sueldos en cuotas.

Después del dictamen que consiguió para suspender las primarias, el gobierno está seguro de tener el apoyo de gobernadores como Raul Jalil y Gustavo Saenz para llegar a los 37 votos que necesita. Lo mismo piensan desde el PJ Gerardo Zamora, Gildo Insfrán y Juan Manuel Olmos, los tres que advirtieron que no iba a haber primarias en la reunión de todos los sectores del peronismo, en la casa de La Pampa hace un mes. Si el oficialismo elimina las PASO, será inevitable que corran los pases de factura dentro del peronismo. En la casa de La Pampa, la principal coincidencia fue defender las PASO, pero ahora algunos dudan de que el esfuerzo haya sido real y se activan las miradas conspirativas. ¿A alguien le conviene la división?

Si quiere preservar la unidad, el peronismo tiene que encontrar un mecanismo que no aparece disponible a primera vista. La reunión del Día de la Militancia que organizó Sergio Massa volvió a confirmar que tiene un predicamento único entre la dirigencia política, como también en parte del empresariado. Hombres de negocios que lo acompañaron y hasta otros con poco afecto por el peronismo vuelven a mencionarlo como alternativa viable, pese a su final accidentado como ministro de Economía. Al margen de lo que digan las encuestas, Axel Kicillof les resulta demasiado.

“Hoy no entramos todos en la boleta”, le dijo a El Destape un dirigente que conserva el diálogo con todos los sectores, aunque tiene su candidato. En el entorno del gobernador bonaerense dicen que no lo invitaron al acto de San Fernando, aunque es probable que no hubiera ido de todas maneras. Jugaba de visitante en uno de los pocos municipios del conurbano que conserva el massimo.

A esta altura, la sociedad Cristina-Massa no es ninguna novedad ni expresa ningún giro: está en la superficie desde hace muchos años. Junto con la presencia de intendentes como Federico Otermin y Federico De Achaval -el candidato que CFK quería para la primera sección electoral en 2025-, estuvieron dirigentes de íntima confianza de la ex presidenta. De los que la visitan seguido en San José 1111 y la acompañan sin fisuras desde que asumió por primera vez la presidencia. A eso se suma la designación de Guillermo Michel -mano derecha del ex candidato a presidente de Unión por la Patria- como representante del PJ en el Consejo de la Magistratura, un área clave para la estrategia de Cristina. “Ella está acorralada. Por eso lo elige”, explica un cristinista que no comparte la decisión.

La antigua afinidad ideológica y el afecto que unió durante algunos años a CFK con Kicillof puede llevar a un malentendido. La ex presidente sostiene desde hace 8 años una alianza con Massa. Se selló en 2018, cuando Eduardo De Pedro y Maximo Kirchner empezaron a tejer una alianza con Raúl Perez y el entonces asesor massista Antoni Gutierrez Rubi. Desde ahí para acá, la sociedad no se rompió nunca, ni siquiera cuando Massa devaluó o ejecutó un ajuste sobre partidas como la AUH, que golpearon a la base histórica del peronismo kirchnerista. Con el gobernador bonaerense, en cambio, la relación se quebró en 2021, después de la derrota en la provincia que derivó en la intervención de Martin Insaurralde como ministro de Gobierno con apoyo de Cristina. La asunción de Milei no disipó la tensión: al contrario, la incrementó como nunca.

Hace 13 meses que no hablan en forma personal, la última vez que Axel visitó a Cristina. Fue en octubre de 2025, en un encuentro que AK consideró bueno y hasta afectuoso pero CFK definió ante su entorno como “protocolar”. En cambio, el diálogo de la ex presidenta con el ex intendente de Tigre es cotidiano.

El vínculo de Cristina con Kicillof era de una jefa sobre un subordinado, lo que el gobernador decidió romper para pelear por la presidencia. El de Massa con la ex presidenta es el de dos socios muy distintos. Si la afinidad CFK-AK se extendió por 7 años entre 2014 y 2021, la de CFK con SM desde 2018 ya la superó en el tiempo. En este escenario, ¿a dónde van la mayoría de los votos del viejo kirchnerismo?

Si las PASO caen, una posibilidad -que todos niegan pero nadie puede descartar- es que la tensión entre los distintos sectores derive en dos candidaturas del peronismo en 2027, algo compatible con el escenario de cuatro cuartos que, según dicen, vaticina CFK, detenida desde hace 522 días en San José 1111. O Massa y Cristina apoyan la candidatura de Kicillof a cambio de un acuerdo en provincia -lo que hoy parece imposible- o Kicillof se baja de la candidatura a presidente, lo consideran una locura en el entorno del gobernador. El consenso reconoce que el peronismo tiene que tener un líder validado en las urnas. Lo que no está claro es cómo, una respuesta pendiente para la que queda cada vez menos tiempo. Hay que actualizar padrones o hacer una interna abierta. Más difícil que eso: financiarla desde la oposición a Milei.

Los que dialogan con la ex presidenta dicen que ella no quiere una interna ni la fractura del peronismo. Pero no está claro cómo puede conciliar con Kicillof. Refomada por última vez en 2009, la carta organica del PJ no prevé un mecanismo sin primarias. Juan Manuel Olmos piensa en adaptar la propuesta de Sergio Uñac y hacer internas por provincias. El objetivo: un calendario electoral que le permita al PJ movilizarse y discutir en todo el país para elegir delegados que definan después las candidaturas nacionales, al estilo del colegio electoral estadounidense. El sueño de un Supermartes para que el peronismo defina a su candidato a presidente sin un dedo de por medio, por primera vez desde 1989.