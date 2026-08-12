Milei elige a su compañero de fórmula para 2027: Pettovello pica en punta pero depende de los acuerdos políticos

El Presidente Javier Milei tiene decidido hoy que su compañera de fórmula para 2027 sea su ministra de Capital Humano y amiga íntima, Sandra Pettovello. Pero en el Gobierno advierten que será una decisión que no se tomará ahora mismo y que dependerá también de acuerdos políticos sobre la hora.

En Casa Rosada afirman que la funcionaria tiene "muy buena imagen en la sociedad". Pettovello es junto a Luis Caputo de los únicos ministros que resistieron en sus cargos desde que asumieron el 10 de diciembre de 2023. Un récord para una gestión con tantos renunciantes y despedidos.

Pettovello mantuvo en todo este tiempo una gran relación con el Presidente y sobre todo con su hermana, Karina Milei. Incluso en momentos de crisis, ambos la respaldaron.

Hubo un momento crucial con la crisis de los galpones con alimentos donde Pettovello quiso renunciar. La convencieron de que continuara en su cargo tras una intensa reunión que duró más de 8 horas en la quinta de Olivos, en medio de gritos y llantos.

En el último tiempo la ministra levantó apenas el perfil, con algunas notas en televisión y con una activa cuenta de Twitter. Quienes la conocen destacan que "no quiere figurar tanto, ella trabaja", dicen.

De hecho sonó como posible jefa de Gabinete antes de Diego Santilli pero en su entorno advertían: "No quiere saber nada. Está bien donde está", explicaban. Cultora del bajo perfil y con la bandera del "honestismo" como estandarte fue avanzando en la gestión hasta llegar aquí.

Famosa por haber echado a una funcionaria que compró una cafetera con plata del Estado, Pettovello fue de las principales voces en contra de la continuidad de Manuel Adorni en el Gobierno cuando era investigado por enriquecimiento ilícito. La ministra quería que lo renunciaran lo antes posible.

Milei considera que es "una ministra que luchó contra lo peor de la casta, los que les roban a los pobres", en referencia a lo que él llama "los punteros políticos" de los barrios populares o villas. Y quiere volver a repetir una fórmula con una mujer, como en 2023 con Victoria Villarruel.

La ministra por ahora niega un ofrecimiento, afirma que ella sigue "trabajando normalmente" y que estará donde el Presidente y el partido se lo pidan. Hoy es la principal candidata a ser la compañera de fórmula de Milei.

En Casa Rosada afirman que falta mucho para tomar una decisión de este calibre y que dependerá en parte de acuerdos políticos o alianzas. Hay algunos otros candidatos que están por debajo hoy de esta idea de Milei.

Patricia Bullrich es otra de las candidatas. Sería una forma de garantizarle a Milei que no va a jugar sola por afuera. Pero como ya se dijo: dependerá de cómo avance la política. Martín Menem es otro que suena. En su entorno afirman: "Queremos que sea cuatro años más presidente de la cámara de Diputados, nada más".

El "intelectual" libertario Agustín Laje, del riñón de Santiago Caputo, también puede llegar allí para motivar el voto joven. Es una idea que da vueltas. Y hasta se habla de algún tipo de acuerdo con los gobernadores aliados para una fórmula con Milei. Puede ser un PRO, un UCR y hasta un PJ.