Milagro Sala sufrió una nueva trombosis: "El cuadro se agrava frente a la presión procesal"

Lo confirmó el médico Jorge Rachid, quien reclamo que la dirigente social sea tratada con suma urgencia. Pidió que continúe en la Clínica Del Rosario ya que en el Hospital de Regional fue maltratada.

La dirigente social Milagro Sala sufrió una nueva trombosis y su cuadro de salud se agudiza, según confirmó a El Destape su médico, Jorge Rachid. La Corte Suprema dejó firme la semana pasada la sentencia a 13 años de prisión contra la referente de la Tupac Amaru en una causa por asociación ilícita impulsada por el gobernador Gerardo Morales. Hoy, referentes políticos y gremiales reclaman la intervención del Presidente, quien ya explicó que no tiene la facultad para indultarla.

El profesional de la salud detalló que Sala "presenta un cuadro actual de flebitis de miembro inferior izquierdo, producida por una nueva trombosis, pese a tener una terapia anticoagulante con antecedentes de intervenciones quirúrgicos en ese mismo miembro de trombolectomía, restituyente del flujo venoso". Enfatizó que "el cuadro se agrava frente a la presión ejercida sobre la misma, desde el punto de vista procesal, que determina un cuadro psicológico depresivo que es recurrente desde hace durante 7 años, en los cuales he visto evolucionar en forma constante, que merecen una atención especial desde el punto de vista de apoyo terapéutico".

La Corte Suprema de Justicia dejó firme una condena de 13 años en contra de Sala por "asociación ilícita" y "defraudación al Estado", en la causa denominada "Pibes Villeros". En este marco, referentes políticos y gremiales solicitaron la intervención del Presidente antes de fin de año. En una entrevista radial, Alberto Fernández explicó que no tiene la facultad de hacerlo por tratarse de una condena impuesta por un tribunal provincial.

En ese contexto, Rachid exigió que Sala sea atendida con urgencia en la Clínica Del Rosario ya que en el Hospital de Regional fue maltratada. "La paciente Milagro Sala se mostró conforme de ser tratada como hasta la fecha en la Clínica Del Rosario, demostrando su angustia ante la posibilidad de su traslado al Hospital Regional donde sus experiencias anteriores fueron lesivas a su salud tanto física como mental, sintiendo la prolongación de su persecución judicial y política en el espacio hospitalario", detalló.

En esa misma línea, enfatizó la urgencia de sea atendida "con equipo de hemodinamia de alta complejidad ante la eventualidad quirúrgica y la necesidad de un rediseño de su tratamiento anti coagulante, ya que el instituido hasta la fecha no demostró efectividad a la hora de su complicación, que determina el cuadro actual".

La dirigente Milagro Sala será pronto trasladada a una unidad del servicio penitenciario local por un requerimiento de cumplimiento "inmediato" de la justicia de Jujuy, que se contrapone con el pedido de prisión domiciliaria dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El pedido de detención fue formulado apenas conocido el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dejó firme una condena a 13 años de prisión dictada contra la dirigente en 2019 por el Tribunal Oral Criminal 3 de Jujuy, en la causa conocida como "Pibes Villeros".

"La orden ya está lista para que me vengan a detener entre hoy, mañana o pasado, y me lleven nuevamente a la cárcel. No se está respetando la resolución de la CIDH", denunció hoy la dirigente a través de un breve video publicado en las redes sociales. Y completó: "Me llevan a la cárcel, se cumple el sueño de (el gobernador jujeño) Gerardo Morales".