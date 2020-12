El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantuvo una videollamada con Milagro Sala dirigente política de Jujuy que hace 5 años está presa. A través de su red social de Twitter, el mandatario provincial publicó una foto del encuentro y pidió por la libertad de la dirigente de la Tupac Amaru.

"Me comuniqué por videoconferencia con Milagro Sala. Hablamos del lawfare. ¡No más presos políticos en Argentina!", escribió Kicillof en claro acompañamiento a la prisión que cumple la dirigente de Jujuy y que el espacio del Frente de Todos caracterizó como una "presa política".

La comunicación con Kicillof responde a un pedido que la dirigente social realizó en los últimos meses e incluso fue uno de los tópicos que charló con el ex presidente de Bolivia, Evo Morales el pasado 8 de noviembre. Ese día el ex mandatario, acompañado del ex vicepresidente, Álvaro García Linera, visitaron a Milagro Sala en su casa de Jujuy. La líder social jujeña expresó: "El gobernador sale a gritar a los cuatro vientos en Buenos Aires que coincide con Alberto y sus políticas económicas. Digo, si hay tanto acuerdo, ¿por qué no comienzan a charlar ya sobre la libertad de todos los presos políticos de Jujuy?". La videollamada que Kicillof realizó fue para saldar ese reclamo y reforzar el pedido de libertad y criticar el lawfare en Argentina.

La dirigente social de la Tupac Amaru está en prisión domiciliaria en la provincia de Jujuy. Fue detenida apenas asumieron Macri al Gobierno Nacional y el radical Gerardo Morales a esa provincia, el 16 de enero de 2016.

La voz de Milagro Sala

La militante se manifestó en contra del "lawfare" en reiteradas oportunidades en los últimos años. En diálogo con el programa “Navarro 2019” por El Destape Radio meses atrás, señaló que “Jujuy es una provincia cara para vivir” y alertó que "no sé cuánto tiempo más se va a poder sostener nuestra provincia con este endeudamiento".

En otra oportunidad se refirió a la llegada de Alberto Fernández a la presidencia: "Por ahí tenía que llegar el gobierno de Alberto para que se den cuenta de lo que nosotros veníamos denunciando en Jujuy. Las persecuciones, las pinchadas de teléfono, los exmilitares que Gerardo Morales contrató para persecución no solo de la Tupac Amaru sino de todos los opositores. Hasta sus propios funcionarios tienen sus teléfonos pinchados". Además dijo que "Jujuy es el claro ejemplo de que era un laboratorio. Acá en Jujuy empieza la persecución y se empiezan a tomar las primeras medidas contra los opositores. Si me preguntan si estoy contenta de que se haya descubierto, no. Estoy indignada".

Respecto del lawfare, Sala explicó que "no puede ser que hoy en Jujuy los funcionarios de Morales que tienen causa o los jueces que están denunciados estén en libertad. Y para ellos la Justicia no existe. Para nosotros, los que pasamos a ser presos políticos, seguimos presos. La Justicia para nosotros funciona cuando a ellos les conviene, cuando ellos se ven acorralados o cuando no tienen cómo justificar los diversos préstamos que se han hecho".