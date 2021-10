Pichetto intentó defender a Macri pero justificó el espionaje: "Es información de las redes"

Lejos de defender con argumentos al expresidente, el Auditor General de la Nación ratificó que los familiares de las víctimas del ARA San Juan fueron investigados.

Miguel Ángel Pichetto intentó defender a Mauricio Macri luego de que los familiares de las víctimas del ARA San Juan pidieran su detención al asegurar que no iba a presentarse a declarar en la causa por espionaje ilegal. Si bien afirmó su apoyo al expresidente, ratificó que los familiares de las víctimas del submarino hundido en el mar Argentino en 2017 fueron investigados.

Recién llegado al país, Mauricio Macri dijo estar a disposición de la Justicia pero decidió no presentarse a la indagatoria por el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan quienes presentaron un pedido de detención luego de que el expresidente asegurara que no iba a comparecer en la causa que lo investiga.

En esta línea, tras mantener una reunión con Macri, Miguel Ángel Pichetto intentó defenderlo pero le erró considerablemente. "Está muy bien el expresidente, muy tranquilo y muy sereno. Ha planteado a través de su abogado una recusación fundada, claramente, en función de dónde han ocurrido los hechos", arrancó el Auditor General de la Nación en diálogo con C5N.

"El ARA San Juan no se hundió en la jurisdicción de Dolores o en la zona cercana. Este juez no tiene competencia alguna para la intervención en este proceso. Van a plantear la recusación y también la competencia", argumentó en línea con el argumento de turno que desde Juntos por el Cambio están usando para defender al expresidente. "El presidente, como en otras causas, está dispuesto a comparecer porque es inocente", aseguró aunque el comportamiento quien fuera su compañero en la fórmula presidencial para 2019 delate lo contrario.

Al momento de explicar lo sucedido, Pichetto aseguró que las investigaciones a los familiares de las víctimas de la tragedia existieron. "Esto se deviene de una reunión que ocurrió con familiares donde, lógicamente, los marcos de seguridad presidencial obligan a saber con quién el presidente se reúne, es información que se obtiene de las propias redes por una cuestión de precaución", explicó.

Para adelantarse, aclaró en vano que "de ninguna manera hubo tarea de inteligencia". "Es información que se obtiene de las propias redes por una cuestión de precaución. No hubo espionaje", aseguró omitiendo por completo la información que figura en el expediente que incluye fotos de los familiares de las víctimas.

Como más vale tarde que nunca, utilizó la situación para alegar persecución judicial al expresidente. "La causa es totalmente armada, tiene que ver con la política y la intervención de un juez que no tiene competencia alguna". "Es obvio que está enmarcado en el proceso político que estamos viviendo donde, indudablemente, tratar de desprestigiar al expresidente y meterlo en un tema de esta naturaleza es jugar con la sensibilidad de gente que ha perdido a una persona", lanzó.

"Acá no hay ningún tipo de elusión sobre el sistema judicial. Va a comparecer cuando haya un juez que sea competente en la causa y va a clarificar este tema", insistió. "El presidente (sic.) no tiene fueros, cuando haya un juez competente va a presentarse. ¿Por qué está interviniendo un juez de Dolores?", continuó.

Hacia el final de la entrevista, tras ser consultado sobre qué juzgado "prefería" para tratar la investigación Pichetto no se guardó las sutilezas y afirmó que Comodoro Py es la opción. "En principio, sí, pero eso lo va a determinar el poder judicial. No voy más allá porque no soy el abogado", cerró.