Pichetto destrozó la política laboral de Milei: "Logró el sueño húmedo de Martinez de Hoz"

El diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto criticó el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Para el ex candidato a vicepresidente "la mitad está hecha", ya que desde administración del Presidente "han destruido el poder adquisitivo del trabajador argentino en niveles que ni la dictadura había logrado".

"Va a haber una demanda fuertemente ligada al mundo del trabajo. Acá hay una desersión de los sectores sindicales en la Argentina. Milei ha logrado el sueño húmedo de (José) Martínez de Hoz", declaró en una entrevista con Radio 10, aludiendo al primer ministro de economía ultraliberal de la última dictadura cívico militar.

Para el ex candidato a vicepresidente, "la mitad" de la reforma laboral "está hecha", ya que "han destruido el poder adquisitivo del trabajador argentino en niveles que ni la dictadura había logrado". "Había que destruir el salario del sector público y privado y ponerlo a la altura de Latinoamerica", recordó.

Pichetto planteó que "el problema del Gobierno es que cree que gobernar es hacer leyes" y agregó que estas las quiere hacer "al estilo Sturzenegger, donde plantea reformas del mundo del trabajo y después le mete capitulos fiscales".

"Que son espacios de debate en otro plano, además deberían ingresar por Diputados. Cuando tratás por Coparticipación podés entrar por el Senado", sentenció, para luego agregar que "los gobernadores que están reclamando fuertemente que estos títulos (los referidos al reparto de fondos de la Nación a las provincias) no se traten"

El diputado peronista sostuvo que “este tipo de reformas al estilo Sturzenegger", aludiendo al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, "tienen un montón de artículos y cosas, después veremos qué es lo que queda".

"Este tipo de reformas en los países serios, modernos, que buscan la base de sustentación del empleo formal, se hacen cuando hay expansión de la economía. Acá tenés un problema de origen: estás en un marco recesivo con pérdida de empleo en negro, debilitamiento como nunca antes del salario, pérdida del consumo, con lo cual la actividad es toda a la baja”, explicó.

Por último, Pichettó denunció que “Argentina no tiene una política exterior" y fundamentó: "En dos años cambió tres cancilleres, el encuadramiento con Estados Unidos no está claro todavía y se mantiene una política comercial con China que es letal”.