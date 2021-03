Espantado, Pichetto se negó a un debate con Aníbal Fernández

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, se negó a mantener un debate en vivo con el interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) Aníbal Fernández en la pantalla de C5N. Espantado, el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri pidió no cruzar ideas.

"Yo no voy a... tengo un gran respeto por Aníbal, tengo una mirada respetuosa, no vine a un debate", balbuceó Pichetto, quien luego espetó al conductor del programa: "Tenés que respetar las reglas: vos me invitaste a mí de forma individual".

En su momento, Aníbal Fernández destrozó a Macri y dijo que no tenía sentido discutir con Pichetto. "Tengo el peor de los respetos por este tipo (en referencia a Macri). No me interesa debatir con Miguel, qué voy a debatir si ya sabemos lo que es", sostuvo Aníbal Fernández y afirmó sobre el libro de Macri: ""es una falsa de respeto, es un insulto, es un alcornoque que no sabe nade de política, de economía... ya perder el tiempo con semejante mamerto no tiene sentido".

Pichetto, pese a que dijo que no quería debatir, le respondió a Aníbal Fernández. "No comparto lo que dice Aníbal, creo que Aníbal es un hombre más preparado que esto y puede dar una explicación más honesta", afirmó.

Asimismo, defendió a Macri y manifestó que el ex presidente en su libro plasma "una visión de país que quiso construir y una visión del capitalismo que hay que construir". "Si no consolidamos una visión capitalista que no se discute en ningún lugar del mundo, si no generamos un modelo de desarrollo, crecimiento y empleo... no podemos seguir dando plantes todo el tiempo a la gente, se les puede dar y después encausar por el mundo del trabajo", sentenció.

Pichetto en contra de ayudar a los pobres

El ex senador sostuvo en C5N que la Argentina debe dejar atrás el "asistencialismo" y se debe ayudar a construir una "visión capitalista". Luego responsabilizó a los medios de comunicación por no atacar los planes sociales.

"Si vos no ayudas desde los medios y te colocas en el plano de estar cerca de los pobres, de que hay que darles planes, y plancitos y AUH, vas a ser reconocido, pero la Argentina nunca va a salir de la oscuridad", afirmó Pichetto. Luego de realizar la afirmación nuevamente se negó a debatir con Aníbal Fernández.

"Terminemos nosotros y después seguís con Aníbal", espetó Pichetto.