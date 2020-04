Felipe Solá afirmó que Argentina "no se levanta" de ninguna mesa del Mercosur

El canciller Felipe Solá afirmó que el país "no abandona el Mercosur ni se levantó de ninguna mesa" y sostuvo que habrá una reunión con países miembro para hablar de la "aceleración" de los convenios comerciales.

"La Argentina no abandona el Mercosur, no se levantó de ninguna mesa. Mañana hay una mesa de los mismos que estaban el viernes, pedida por Paraguay, para seguir conversando y viendo qué forma jurídica e institucional quieren tener para acelerar", adelantó Solá.

Por otro lado, observó que había una "una aceleración de las inquietudes de Brasil y el apoyo de Uruguay sobre todo en acelerar la concreción de convenios ya cerrados" pero todavía "no concluidos".

"La idea de la aceleración no la aceptamos porque no podemos, nos gustaría, pero no podemos por la incertidumbre en la que vemos la economía Argentina" explicó Solá y, además, agregó que lo proncipal es "el sanitario, defender a los que menos tienen ante un aumento de la pobreza, sostener a las empresas y atender a la cuestión de la deuda".

En el mismo sentido agregó que "los tiempos han cambiado, las economías han cambiado, ya antes de la pandemia, y la situación relativa de cada país era diferente. La principal es la de Argentina por el monto de su deuda, caída del PBI, el aumento de la pobreza y el nivel de empleo". Y concluyó: "La palabra clave es acelerar. ¿Alguien que está en terapia, como nosotros y como está Brasil, y otros países, en este momento tiene que acelerar? ¿Nos vamos de la mesa porque no queremos acelerar? No. Seguimos en la mesa".