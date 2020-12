El presidente Alberto Fernández participará hoy de la Cumbre de Presidentes de los Estados Partes del Mercosur y así Argentina dará inicio a la presidencia pro tempore del bloque regional hasta el 31 de junio. Uno de los objetivos principales de la gestión de Fernández será fortalecer el bloque sumando definitivamente Bolivia, cuya incorporación está trabada por el Senado de Brasil. Entre otras metas de la gestión se ubican...

Alberto Fernández se reunirá de forma virtual con Jair Bolsonaro (Brasil), Mario Abdo Benitez (Paraguay) y Luis Lacalle Pou (Uruguay) y allí esbozará las líneas generales de su agenda al mando del bloque. El Presidente le indicó las instrucciones al canciller Felipe Solá, quien comenzará a trabajar en conseguir la incorporación plena del país, que nuevamente está gobernado por el Movimiento al Socialismo (MAS), triunfo celebrado por el Frente de Todos. La tarea no es fácil, pero tampoco imposible. La razón por la que Bolivia aún no se sumó es ideológica, aducen fuentes oficiales. Desde que firmó el Protocolo de Adhesión en 2015, todavía no se formalizó su ingreso. Sin embargo, confían en que la gestión argentina consiga que el Senado brasilero la apruebe ya que su conformación es heterogénea y no obedece a los deseos de Jair Bolsonaro. Del regreso de Venezuela al bloque no se habla.

De lograrlo, sería un triunfo político muy importante para Solá, especialmente en la interna de un Gobierno en el que algunos se quejan por el posicionamiento en torno a la situación que atraviesa Venezuela y tras la polémica que se generó por el contenido del diálogo que Fernández mantuvo con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En Cancillería ya se ilusionan en poder contar con que Bolivia y, eventualmente, Uruguay acompañen los posicionamientos del país en un bloque paralizado. La relación entre Fernández y Lacalle Pou mejoró, sobre todo luego del nuevo contexto geopolítico que se inició con el triunfo de Joseph Biden en Estados Unidos, que dejó herido a Jair Bolsonaro en la región, también ahora afectado por el magro resultado de sus candidatos en elecciones municipales. De esta forma sería un 3 a 2 en determinadas votaciones, a excepción de las que buscan flexibilizar el bloque.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el comunicado conjunto de los jefes de Estado, además de la expresión de voluntad de adhesión de Bolivia al Mercosur, también se referirán a cuestiones ligadas a la pandemia y al comercio. Según supo El Destape, el documento firmado por los Presidentes destacará las medidas que posibilitaron el abastecimiento de insumos destinados a la prevención de enfermedades y al cuidado de la salud, “la adopción de procedimientos que preservaron las corrientes comerciales esenciales”, a la vez que ponderaron los “avances en las tareas de automatización de procesos para el tratamiento de medidas adoptadas en el ámbito arancelario por razones de abastecimiento y en la facilitación del comercio”.

En las reuniones previas al encuentro virtual de los Presidentes, además de resaltar la importancia de avanzar las discusiones con miras a “la armonización en el Mercosur del etiquetado frontal de alimentos”, se llegó a un acuerdo sobre el Comercio Electrónico, que establece un marco jurídico común para facilitar su desarrollo dentro del bloque.

En cuanto al Arancel Externo Común, continuará el proceso de revisión "con vistas a impulsar la competitividad del bloque y una mayor integración a las cadenas regionales y globales de valor". En ese sentido, "se decidió renovar el mandato para la presentación de la propuesta en la materia".

Respecto a las negociaciones externas, reafirmaron su “máxima voluntad” para proceder a la firma del Acuerdo con la Unión Europea e instaron a “sortear los desafíos” que imposibilitaron su concreción. El actual Gobierno es muy crítico del acuerdo firmado en la gestión de Mauricio Macri. Asimismo, confirmaron su voluntad de concluir las negociaciones con Canadá por un tratado de libre comercio.

Ayer, en la LVII Reunión del Consejo del Mercado Común (CMC) de los Estados Partes del Mercosur y Asociados, Solá destacó los proyectos de infraestructura pendientes a nivel regional y la necesidad de priorizar “la mirada política y social del Mercosur en relación a otros procesos de integración subregionales”. Además, remarcó la importancia de desarrollar los corredores bioceánicos como “ejes troncales para potenciar el comercio regional y las exportaciones, con énfasis en las pymes, las inversiones y el turismo”.

Asimismo, Solá abogó por la incorporación plena del Estado Plurinacional de Bolivia al bloque regional, al saludar a su colega Rogelio Mayta Mayta: “Nos da mucha alegría que Bolivia haya recuperado la democracia. Hago votos para que la pronta convergencia del proceso de adhesión de Bolivia como Estado Parte del Mercosur ocurra, ya que esta incorporación plena va a afianzar nuestro espacio de integración”.

Semanas atrás, representantes argentinos ante el ParlaSur solicitaron la incorporación definitiva del Bolivia al Mercosur. El comunicado, que lleva la firma del actual presidente del Parlasur, Oscar Laborde, señala que "la asunción del nuevo presidente Luis Arce acerca nuevamente al Estado Plurinacional de Bolivia a la Patria Grande y es por ello que creemos sinceramente que es el momento para que Bolivia se incorpore definitivamente al Mercosur".

“El Senado de Brasil va a tener más presión por la Presidencia pro tempore de Argentina por el pedido de ingreso de Bolivia, va a haber más presión de los demás”, afirmó el presidente del Parlasur, Oscar Laborde, en diálogo con El Destape. A la espera de esta medida, como se trata de un proceso complejo, Laborde comentó que “para acortar plazos, Bolivia ya trabaja en el proceso de ensamble que implica adaptar las adecuaciones a los parámetros del Mercosur”.

En referencia a la conformación del Senado brasilero, Laborde marcó que es "muy heterogénea". Sobre eso, sumó: "Las cámaras en Brasil tienen la característica de ser muy dispersas en su representación, son partidos que forman el centrão y se mueven mucho por acuerdo político". En ese sentido, consideró que la que mayor empuje hará por Bolivia será la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FISC), ya que "le interesa que prospere el Mercosur y que no avance el acuerdo con la Unión Europea".

Los otros objetivos de la agenda de Fernández

Más allá de lo político, entre las metas económicas se destaca el relanzamiento del Foro Empresarial para fortalecer el Mercosur. Ese fue el planteo de Alberto Fernández al presidente de la FISC, Paulo Skaf, en una conversación telefónica que mantuvieron días atrás. Solá planteó sumar a ese foro a dirigentes sindicales y de los movimientos sociales.

En marzo, mes en el que el Gobierno se ilusiona con ya tener un importante número de personas vacunadas contra el coronavirus, también está la intención de llevar a cabo en el país una cumbre de cancilleres del Mercosur. Ese mes se cumplirán los 30 años del Tratado de Asunción, a través del cual nació el Mercosur. Argentina quiere rescatar el espíritu que llevó a su creación para trabajar en la unidad y la fortaleza del mercado en la región para encarar las negociaciones externas.