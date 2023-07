Alberto y Lula estuvieron en sintonía pero les corrieron el eje y el acuerdo con la UE sigue trabado

En la cumbre en Iguazú, ambos líderes mostraron fuerza y coincidieron en rechazar las cláusulas impuestas por Europa. Uruguay y Paraguay criticaron a Venezuela y hasta se metió el tema Ucrania.

El factor Lula le dio un nuevo impulso al Mercosur para mostrar músculo ahora ya con la presidencia pro-tempore de Brasil para pulsear con la Unión Europea. Es que las nuevas cláusulas proteccionistas y ambientales impuestas por el bloque del viejo continente del pacto rubricado en 2019 lo hacen imposible de firmar, según coincidieron el presidente brasileño y el argentino, Alberto Fernández.

Ambos funcionaron como un minibloque entre los cuatro socios que componen el Mercosur junto a Uruguay y Paraguay. En Puerto Iguazú, Misiones, donde se llevó a cabo la cumbre, las posturas y discursos de ambos se complementaron entre sí. Sin embargo, el acuerdo con la UE sigue trabado. No salió una respuesta unánime desde el bloque regional ya que Uruguay decidió no adherirse al documento económico (sí al político). Una idea era llevarle a Europa una contrapropuesta en dos semanas a la Cumbre UE-Celac que se desarrollará en Bruselas. Pero se empantanó.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Luis Lacalle Pou se transformó en un grano doloroso para las aspiraciones de avanzar de Lula y Fernández. El presidente uruguayo no apoya el acuerdo, presenta quejas al bloque, amenaza con romper e irse y hasta quiere avanzar en acuerdos en soledad por afuera del Mercosur, por ejemplo con China.

Esos planteos de Lacalle genera que se entrometan otros temas, ajenos a un acuerdo más justo con la UE, como piden Argentina y Brasil. Por ejemplo, le reclamó al presidente argentino que transmita en vivo las ponencias de todos los presidentes, ya que en un principio estaba pautado que se emita solo la del Jefe de Estado argentino, según supo El Destape.

Uruguay y Paraguay además hicieron planteos sobre la situación en Venezuela, donde un nuevo caso de supuesta proscripción política aparece y se responsabiliza a Nicolás Maduro. Alberto y Lula, luego de los reclamos de Mario Abdo y Lacalle, debieron referirse al caso de María Corina Machado. Luego en conferencia de prensa, Fernández explicó que el conocimiento que tiene sobre el tema es “por los medios”. Y reveló que lo va a plantear en la mesa de negociación que mantiene junto a Colombia y México para intentar acercar al oficialismo y a la oposición venezolana.

Otro tema que planteó Lacalle Pou fue que sea invitado el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky a la cumbre UE-Celac de este mes. La guerra entre Rusia y Ucrania es otro debate áspero en la región, como lo refleja que la mayoría de los países no se plegaron a las sanciones impuestas a Moscú por las potencias occidentales.

Desde el Gobierno argentino no lo ven viable porque las decisiones en Celac, a diferencia de Mercosur, salen por consenso. Así lo explicó una fuente de Cancillería de nuestro país: “Varios países van a plantear lo mismo: que debe darse por consenso y que en este tema no lo hay”. Por lo tanto, no creen que prospere. Aunque el reclamo del presidente uruguayo intentó (y lo logró) embarrar la cancha.

“Hace mucho ruido, pero acá en el Mercosur Uruguay jamás planteó una medida. A Lacalle le sirve mucho para la política doméstica mostrar sus quejas antes gobiernos como el de Lula o Alberto”, reflexionó una alta fuente de la diplomacia argentina.

Sobre el posible avance de un acuerdo comercial en solitario entre Uruguay y China, desde el Gobierno argentino replicaron en off a este portal: “No hay manera de que China rompa relaciones con el Mercosur por Uruguay, cuando tiene a socios como Brasil y Argentina”.

Con este panorama llegará en dos semanas la cumbre UE-Celac en Bélgica. Pero el acuerdo comercial entre el bloque regional sudamericano y europeo está cada vez más lejos.

Desde la Cancillería argentina igualmente son optimistas: “Va a haber acuerdo porque la UE necesita acordar para empezar a modificar su agenda de guerra que ya lleva casi dos años y abrirse a otro lugar en el mundo. El problema lo tienen ellos”. Ante la pregunta de si ese acuerdo se firmará durante el gobierno de Alberto Fernández, en el Ministerio que conduce Santiago Cafiero ponen en duda que salga antes del 10 de diciembre de 2023.