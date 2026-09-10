Mercado Pago a la justicia: denuncian cobro de intereses superiores al 1300% y piden un "cese colectivo" de esa práctica

Dos usuarias presentaron ante la Justicia una demanda comercial contra Mercado Libre S.R.L., que incluye a Mercado Pago, por el “cobro de intereses excesivos, con tasas que, según el cálculo realizado, superan el 1.300 % anual”. El escrito lo presentó el abogado Diego Espasandín, fundador de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA) y recayó en el Juzgado Comercial N°24, a cargo de María Alejandra Doti, de la Ciudad de Buenos Aires.

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En diálogo con El Destape, el letrado explicó que se trata de “una demanda comercial de acción de clase” y un pedido de una “medida cautelar” para “frenar con el cobro de las tasa de interés” sobre los préstamos otorgados. Respecto de la acción de clase, el abogado explicó que el objetivo es demostrar que lo que le pasó a sus 2 clientas, “son la prueba de una problemática que abarca a millones de personas más debido a que la compañía utiliza el mismo modus operandi al resto de sus usuarios”. Por ello, de darse lugar a esa figura, la resolución “abarcaría y representaría a la totalidad de los damnificados y damnificadas” de las empresas mencionadas.

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“Queremos obtener una resolución favorable para las damnificadas y que, a partir de ello, pueda avanzarse en el reclamo por los montos cobrados a la totalidad de los usuarios, es decir, a más a siete millones de personas”, afirmó Espasandín. “La Justicia comercial ordinaria tiene jueces bastantes probos, y la Cámara también; ya hay precedentes de acciones de clases contra bancos y con alguna fintech; es decir, hay jurisprudencia al respecto”, manifestó.

A modo de ejemplo, una de las 2 clientas solicitó un préstamo de $8 mil y devolvió $127 mil. Según el cálculo realizado por la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina, “las tasas aplicadas superan claramente el 1.300% anual, un nivel de intereses que resulta totalmente desproporcionado”.

“Esta demanda busca que se revisen los intereses cobrados por Mercado Pago durante los últimos tres años y que se restituyan aquellos montos que fueron cobrados indebidamente”, dijo Espasandín. “Estamos hablando de consumidores que, en muchos casos, recurrieron al crédito porque necesitaban resolver una situación económica concreta y terminaron enfrentando costos financieros que consideramos excesivos”, manifestó.

Cómo seguirá la causa

Una vez que el Juzgado tome la demanda comercial, la segunda instancia será la de la certificación de prueba. Luego la empresa tendrá tiempo para contestar la demanda. Si bien “la acciones colectivas son largas”, el pedido de una medida cautelar “deberá definirse en la brevedad” por la urgencia que representa la figura jurídica.

Posteriormente, las empresas presentarán sus pruebas y al momento de haber una sentencia final, en caso de ser favorable para las clientas, debería realizarse un reembolso de lo que está mal cobrado. Este monto se definirá a través de una pericia contable e informática.