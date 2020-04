La operación de Clarín y Alfredo Leuco contra Graciana Peñafort

Una vez más el diario Clarín y su alfil de TN, el periodista macrista Alfredo Leuco, encabezaron una operación contra la abogada Graciana Peñafort por la supuesta polémica que existe en torno a las sesiones virtuales del Congreso de la Nación y el debate por el impuesto a las grandes fortunas en medio de la cuarentena por el coronavirus.

Ahora, el diario preferido de la presidencia de Mauricio Macri embistió contra la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, la tildó de "operadora K" y movió las piezas para que el diputado de Cambiemos, Waldo Wolff, la denunciara por "apología del delito" por un tuit que Peñafort publicó: "Es la Corte Suprema quien tiene que decidir ahora si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones. Porque la vamos a escribir igual", señaló la abogada a propósito de la presentación judicial que había realizado Cristina Kirchner para poder habilitar las sesiones remotas en el Senado. La Corte, luego, expresó que el Senado tenía los reglamentos para llevar a la práctica esa mecánica.

Luego del tuit, comenzó una nueva operación por parte de Clarín, Leuco y otros actores del periodismo macrista: La Nación y Joaquín Morales Solá con una nota contra Peñafort titulada "Gravísima amenaza a la paz social".

"Nadie se puede comportar en forma irresponsable porque algunos por acción y otros por omisión están armando una peligrosa bomba social. Nada de eso le causa gracia a la inmensa mayoría de la sociedad. Y el papel de Graciana Peñafort, tampoco", dijo Leuco en su editorial de Radio Mitre. Más tarde, en TN también le dedicó su editorial a la abogada.

15. Lo mismo que te explico a vos se lo explique a Morales Sola. Pagina 12 publico mi hilo de respuesta en el portal web.

Queria dejar aclarado el punto porque estoy harta que me tergiversen o que digan que dije lo que no dije.

Saludos Cordiales — Graciana Peñafort (@gracepenafort) April 29, 2020

La presentación de Cristina Kirchner para sesionar de manera remota en el Senado fue el centro de la embestida del macrismo y sus referentes mediáticos contra Peñafort.

La abogada replicó en sus redes sociales y explicó que el pedido pretendía el inicio del debate en medio de la cuarentena por coronavirus y buscaba no arriesgar a los trabajadores del Senado ni a los representantes provinciales que son un grupo de riesgo. "Estoy harta que me tergiversen o que digan que dije lo que no dije", sentenció la abogada.