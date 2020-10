Tras las entrevistas que brindó el ex presidente Mauricio Macri en las cuales no reconoció la crisis social y económica que dejó su gestión, el jefe de bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, arremetió contra él y lo tildó de "irresponsable" como parte de la oposición. Además, habló sobre la economía y le envió un contundente mensaje a los especuladores financieros.

"Macri no tuvo responsabilidad como presidente, menos la va a tener como oposición", disparó el legislador en una entrevista con AM 750 y minimizó las declaraciones del ex mandatario al subrayar que "la reaparición de Macri no es ni buena ni mala noticia".

Asimismo, apuntó que "quizá la de Macri sea la voz más fuerte de la oposición" y criticó que los los funcionarios del Gobierno de Cambiemos "hicieron un desastre y hoy pretenden dar clases".

Por otra parte, Kirchner habló sobre la situación económica que atraviesa Argentina por la pandemia de coronavirus, a lo cual, pidió "tener paciencia" y aseguró que "se saldrá adelante". "Hay que tener paciencia y entender que esto va a pasar y vamos a salir adelante, con mucha voluntad y disciplina", enfatizó.

En esa línea, cargó contra los especuladores financieros al advertir que "los mercados quieren seguir gobernando, pero tienen que entender que la economía la maneja el Gobierno" y aseveró que "los mercados no entienden que la gente se expresó en las urnas".

"La economía va a tener una recuperación lógica cuando las personas comiencen a salir. Estamos viendo cómo los mercados intentan posicionarse para apropiarse de lo que genere esa recuperación económica", replicó el diputado. Además, criticó que "la gente es la principal damnificada por la actitud de los sectores que se llevaron puesto al país" y arremetió que "en la última parte del Gobierno de Cristina Kirchner se hablaba mucho del dólar blue. Después llegó un ministro de Economía que pensaba que el mercado funcionaba con ese dólar y no era así".