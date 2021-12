Máximo Kirchner pidió un "acuerdo racional" con el FMI

El diputado Nacional se refirió al acuerdo con el FMI y el Presupuesto 2022 en diálogo con El Destape Radio.

El diputado Nacional Máximo Kirchner, habló con El Destape Radio en el marco de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el tratamiento del Presupuesto 2022 en el Congreso de la Nación y propuso "una salida racional".

"Es este gobierno el que ha determinado que la deuda pase por el Congreso", afirmó Máximo Kirchner al respecto del tratamiento de la deuda contraída por Mauricio Macri a espaldas de los argentinos. "En el Congreso están quienes la gente vota. Creemos que tiene que ser una discusión sana", insistió.

A continuación, en referencia al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), consideró que "cualquier acuerdo que haya va a ser mejor que el que ellos dejaron". Sobre los dirigentes macristas que no se ponen de acuerdo acerca de la discusión de la deuda del expresidente en el Congreso, lanzó: "Ponen cara de distraídos y todavía no pueden explicar qué país se pensó".

"Lo que deberían hacer es contarnos a los argentinos y las argentinas cómo planificó el gobierno de Mauricio Macri. Después, cada cinco o seis días, aparece una nueva excusa y no nos explican cómo fue y nos interesa que nos expliquen, que nos enseñen para que sea más fructífera la discusión", reclamó.

"Lo que hay que buscar es algo que sea realmente sustentable y no caprichoso, la realidad es una y los números son los que son", insistió al tiempo que definió que el Presupuesto 2022 "tiene, en parte, las posibilidades con las que cuenta el país hoy". "Si uno mira tramo por tramo, todos quisiéramos un presupuesto mucho más amplio pero tenemos como problema los vencimientos de la deuda con el Fondo que tomó Mauricio Macri", lamentó.

En este sentido, propuso "ir paso a paso y día a día para construir la mejor salida, más aún con la pandemia". "Pero juega un rol fundamental el FMI que, después de prestar en las condiciones que prestó, que fue un préstamo más político para sostener la reelección de Mauricio Macri, prestaron en condiciones que la Argentina no podía devolver. Han creado un problema y tendrían que ser parte de la solución", expresó.

"Tenemos la complejidad que tenemos en el mundo con las complicaciones que generó la pandemia. Quieren resolver como si nada hubiera sucedido y es caprichoso querer que se resuelva como si estos hechos no hubieran sucedido", analizó. "Son muy poderosos, pero de última si lo que quieren es aplicar poder no es racional. Nosotros lo que queremos es una salida racional", sentenció.

Hacia el final de la entrevista, se refirió al entonces presidente Néstor Kirchner, quien canceló entre diciembre de 2005 y enero del 2006 la deuda que el país mantenía con el Fondo Monetario Internacional. "Pertenecemos a una fuerza política que, aunque los medios la presenten como quieran, canceló en 2005 9500 millones de dólares", lamentó.

"Argentinas y argentinos hicieron un esfuerzo enorme para cancelar esa deuda y terminó de una manera que, por ejemplo, el año pasado se pagaría el doble de lo que la Argentina abonó en 2005", recordó al tiempo que volvió a cargar contra el Fondo: "Nos quieren venir a dar una clase de administración y de cómo funciona el mundo y ni siquiera pueden explicar lo que han hecho"

"Eso solamente se sostiene por una cobertura mediática que no pregunta en serio, aparte esto fue festejado por varias partes del poder que ahora miran para otro lugar", denunció. "Antes de las elecciones de 2015 planteamos que esto iba a pasar, no es que nuestra sociedad no tuvo nuestra palabra, quizás no la pudieron escuchar por lo que que hacen con nuestras palabras en algunos medios", agregó.

Para culminar, remarcó que "es una excepción lo que se ha dado en la Argentina" y que "hay que tratarlo con el debido cuidado". "Lo que exigimos es sustentabilidad y racionalidad. Acá no hay una propuesta irracional o chauvinista. Si vamos a un esquema de un acuerdo cuando se sumen los vencimientos más los que se acordaron el año pasado y el endeudamiento del sector privado y de la forma que se endeudaron las provincias entre 2015 y 2019 empujados por el Gobierno Nacional, mientras la Ciudad se endeudaba en pesos", insistió.

"Si los recursos que generamos los argentinos se van a ir en deuda externa, vamos a tener un gran problema y eso la sociedad tiene que tenerlo muy en cuenta porque se les piden sacrificios y después caen en un saco roto. Cuestión que no ocurrió en 2005 cuando el Presidente le pidió un gran sacrificio a la sociedad y canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional", completó.