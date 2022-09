Las últimas palabras de Néstor Kirchner a Máximo: "Vivir mi vida"

Máximo Kirchner dialogó con Roberto Navarro en El Destape Radio y dio detalles de cómo fue una de las últimas charlas que tuvo con su padre Néstor Kirchner antes de su muerte.

Máximo Kirchner pasó por los micrófonos de El Destape Radio y dejó varios puntos para resaltar. En casi una hora y media de entrevista, el diputado nacional por el Frente de Todos reveló una de las últimas palabras que su padre Néstor Kirchner le dijo antes de su muerte, que tuvo lugar el 27 de octubre de 2010, como consecuencia de un infarto.

Todo sucedió a partir de una charla en la que Roberto le consultó acerca de la posibilidad de que Cristina Kirchner se presente como candidata para las elecciones presidenciales del 2023. "En estos días se escucha a la gente pidiendo a Cristina como presidenta. Lo dijo (José) Mayans, lo dijo (José Luis) Gioja y cada vez más compañeros. ¿Vos qué opinás sobre eso?", le consultó.

"Sé el desgaste que lleva la presidencia si trabajás en serio. Macri ahí anda, pero cuando vos realmente estás ahí y trabajás con todas las ganas, quemás mucha vida. No estás de vacaciones ahí", advirtió Máximo, que dio a entender que dicho cargo demanda muchísima responsabilidad, dedicación y tiempo. Y acerca de quién debería ser candidato a presidente, indicó: "Creo que eso lo resuelve la sociedad. Yo tengo pensamientos y sensaciones encontradas. La sociedad y su dirigencia votará como tenga que votar".

Frente a esto, el conductor de Navarro 2023 le marcó: "Sí, pero para que la voten a la presidencia se tiene que candidatear". Con humor, el diputado nacional le avisó: "Bueno, pero si querés yo después te paso el teléfono, ja". Sin embargo, Roberto Navarro tomó nota e indagó acerca de uno de los testimonios de Máximo: "Ja, pero me quedé con eso porque tu primera respuesta es una respuesta de hijo, es la preocupación por un desgaste que le puede llegar a generar una nueva presidencia".

"No dejo de serlo a veces", reconoció Máximo. Y luego dio precisiones de cómo ve de salud a Cristina: "Te digo que uno la ve bien, hace gimnasia todos los días, está híper lúcida. Si la comparás con algún personaje de la oposición que quiere ser candidato, está diez veces mejor, está más lúcida y también físicamente mejor". "Está bien, está bien... aparte no sabés cómo nos ordena. Cada vez que voy al departamento, nos dice: 'Vengan para acá'. Nos llena la cara de dedos, ja. No voy a ir más..., ja. O te agarra Cristina o te agarra la Policía. Busquemos otro lugar, ja", concluyó.

"Tu contradicción está entre el hijo que no quiere que la madre se desgaste físicamente y el político que dice 'esta es la mejor candidata que tenemos'", le resaltó Navarro. En esta oportunidad, y para tratar de responder la pregunta del conductor con un ejemplo, Máximo Kirchner optó por revelar la anécdota de cómo fueron las últimas palabras que su padre Néstor Kirchner le dijo antes de su muerte, el 27 de octubre de 2010.

Néstor Kirchner, junto a Máximo Kirchner.

Las últimas palabras de Néstor Kirchner a Máximo Kirchner antes de su muerte

Máximo Kirchner decidió contar un detalle inédito de uno de los últimos diálogos que mantuvo con su padre, en octubre de 2010, y días antes de la muerte del expresidente. "Mirá, te voy a contar algo que pienso y algo que... vos sabés que no suelo hablar de cuestiones que muchos llaman infidencias. El 8, 9 o 10 de octubre, Néstor hace un acto en Santa Cruz (NdeR: fue el 9 de octubre en el Estadio Boxing Club). No sé si la Corte quería intervenir la provincia o había amenazado, no sé..., pero se había armado algo típico de la Corte", comenzó.

Luego, el diputado nacional señaló: "Él va a mi casa, que era de él, porque yo vivo en la casa que era de ellos. Mi casa está ahí. Yo lo miraba, daba vueltas y le digo: 'Che, ¿qué te parece si aflojamos un poco?' Le empiezo a hablar porque veía que él era una persona con una contracción al trabajo y una disciplina pocas veces vista".

Y continuó: "Le digo 'che, aflojá un poco, por lo menos un par de meses'. Él venía de la operación y no habíamos podido convencerlo de que no fuera al acto del Luna Park. Las imágenes son claras de ese día si las ven. Y la respuesta que tuve fue 'mirá, vos viví tu vida como tenés que vivir tu vida que yo voy a vivir mi vida como yo tengo que vivir mi vida'. Y bue... dos semanas después pasó todo (NdeR: murió Néstor el 27 de octubre de 2010). Es así, ¿no?".

Néstor Kirchner, en su último discurso antes de su muerte, junto a Cristina Kirchner, el 9 de octubre de 2010 en Santa Cruz.

Cómo se encuentra de salud Cristina Kirchner

Tras la anécdota que contó Máximo Kirchner, Roberto Navarro le consultó acerca de la salud de su madre: "¿Y pensás que tenés que cuidar a Cristina entonces?". "No, se cuida sola. No me necesita a mí para que la cuide, olvidate...", señaló Máximo, dejando en claro que la vicepresidenta se encuentra muy bien de salud.

Roberto Navarro: "Recordemos, por si el público no se acuerda, que Néstor había tenido un problema del corazón".

Máximo Kirchner: "Sí, sí, veníamos de febrero del 2010 y después termina sucediendo esto el 27 de octubre de 2010. Cristina no tiene los episodios de salud que tuvo Néstor, está bárbara. Pero es un desgaste bárbaro y más por parte de estos grupos furibundos de algunos grupos. Le sobra inteligencia y coraje, así que eso es una decisión que va más por ella. A mí si me decís como ciudadano o ciudadana y no tuviera ninguna cuestión sanguínea con ella, yo quisiera que me gobiernen los mejores. Siempre los mejores. Siempre quiero que me gobiernen los mejores".

Roberto Navarro: "Cómo das vueltas para no decir que si no fueras el hijo, quisieras que ella fuera presidenta...".

Máximo Kirchner: "Siempre quiero que me gobiernen los mejores".

Roberto Navarro: "Y quién es la mejor?".

Máximo Kirchner: "Pero por favor, hay algo que es lógico, pero esto no es porque lo dice el hijo. Lo pude comprobar y lo pude ver gobernar a Macri. ¿Alguien tiene dudas? No sólo sabe conducir mejor un gobierno y no necesita espiar para conducir como Macri lo hizo con su propia fuerza política sino que también tiene más contracción al trabajo, mejor y mayor uso de lenguaje. En todo y en lo que quieras, en cualquier aspecto, es demasiado...".