Las 7 mejores frases de Máximo Kirchner en el lanzamiento de El Destape Sin Fin

El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), en entrevista con El Destape Sin Fin, habló de todo y dejó varias definiciones. Se posicionó sobre el escenario electoral 2023 y analizó la situación económica actual.

El diputado Máximo Kirchner y dirigente de La Cámpora asistió al debut de #ElDestapeSinFin y, en entrevista con Roberto Navarro, analizó el escenario electoral de cara a las elecciones de 2023, la posible suspensión de las PASO y la situación económica. También, habló sobre las posibles candidaturas dentro del peronismo: "Creo que Cristina (Fernández de Kirchner) no va a ser", dijo. Por otro lado, hizo referencia al "ataque formidable" que hicieron los medios de comunicación sobre la figura de la exmandataria. Las frases más destacadas.

Las candidaturas dentro del peronismo

Cuando fue consultado sobre la disputa de las candidaturas dentro del peronismo, Máximo estimó que en la actualidad "no tiene" un preferido o preferida. "Alberto creo que ha dicho que sí. Por lo que he leído, (el ministro de Economía Sergio) Massa, dijo que no; y creo que Cristina (Fernández de Kirchner) tampoco va a ser, así que habrá que ver", sostuvo.

Para el diputado nacional, la expresidenta y actual vicepresidenta de la nación sufrió un "ataque formidable sobre su figura" por parte de los medios de comunicación, así como de propios integrantes del Frente de Todos (FdT). Eso, según dijo, "la llevó a tomar una decisión que (ella lo sabe y lo he dicho públicamente, aclaró) que, a mi entender, fue equivocada. Pero bueno, en términos reales se ganó, que era lo que había que hacer. Ahora, en términos políticos, por capacidad, la verdad que cuando uno mira y ve, le lleva unos cuantos cuerpos de distancia -dijo, sin mencionar al actual mandatario-. Es mujer también, también te cuesta más".

Atentado a CFK

"No podemos resignar la manera de hacer política en Argentina", afirmó el diputado nacional.

"Si vos tenés que subir a un acto con chaleco antibalas es que no estamos funcionando bien como sociedad a la hora de la práctica política al menos. La rechacé no por valiente ni nada sino por condiciones propias", remarcó Máximo en #ElDestapeSinfin.

Economía

"Sergio Massa está administrando las consecuencias de la gestión económica anterior. Tiene un conocimiento enormemente superior del Estado al de Martín Guzmán. Lo conoce, ha sido intendente, ha sido jefe de Gabinete de Cristina", expresó Kirchner, en un claro respaldo al ministro de Economía actual.

Máximo reconoció sobre Massa: "Obviamente hay diferencias. Diferencias siempre hay, se discute y se trata de llegar a un buen punto", afirmó el líder de La Cámpora. Y criticó duramente al extitular de Hacienda: "Para nosotros, la ida de Guzmán, la forma en que se va, de manera irresponsable. Un ministro de Economía que se va a de esa manera, después de haber firmado dos acuerdos" con los bonistas privados y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"En los albores del gobierno de Alberto Fernández, nosotros proponemos a Hernán Letcher como secretario de Comercio Interior porque venía trabajando el tema. Nos dijeron que no, Kulfas lo rechazó, eligió otro camino y los resultados existen. No es lo que hubiéramos querido porque afectan a todos los argentinos", afirmó. En ese sentido, explicó: "Tenemos un mundo donde estallan los precios, el macrismo destrozó el Estado en materia de control y nosotros nos quedamos a mitad de camino".

El macrismo

El macrismo "tuvo la oportunidad de demostrar ser mejor y no pudo", al referirse a la inflación durante el gobierno de Cambiemos y los últimos años. "Creo que después del 9 de diciembre de 2015 la Argentina entró en un tobogán del que no salió más", dijo Máximo ni bien comenzó el diálogo con Roberto Navarro.

Las PASO

"Competir es lo que me gusta". Además, cruzó a la CGT, que realizó un acto el 17 de octubre para pedir lugares en las listas legislativas de los próximos comicios.

"Tenemos que acordar entre todos el mejor sistema para elegir", dijo y agregó: "Competir es lo que me gusta, ahí ganás o perdés".

Sobre el posible escenario electoral en 2023, el dirigente remarcó que "Para un oficialismo, que el Presidente vaya a PASO con otros competidores es por lo menos extraño". En ese sentido, y en referencia a los candidatos del peronismo fue tácito: "El peronismo no tiene candidatos".

La CGT

Por otra parte, se refirió al sindicalismo en Argentina y a la participación dentro de la política. "Yo no sé porqué dice la CGT que no tiene diputados, si hay 9, 10 diputados sindicalistas, como nunca tienen representación". Amén de ello reparó en que "estuvieron bien en abstenerse en la votación del Fondo Monetario Internacional".

El guiño a Axel Kicillof

Uno de los principales del Frente de Todos (FdT) se refirió, también, a una posible candidatura del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para un nuevo mandato al frente el Poder Ejecutivo provincial. Consultado sobre las candidaturas bonaerenses, Máximo Kirchner fue explícito: "Axel, a Provincia".

De esta manera, el dirigente apoyó la reelección del gobernador en la provincia de Buenos Aires, cuyo mandato vence en diciembre de 2023.