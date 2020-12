En la sesión por la Reforma Jubilatoria, el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner lanzó un explosivo discurso contra la oposición en la que mostró balas de gomas con las que Juntos por el Cambio reprimió en el 2017. Además, habló de la injerencia de los medios de comunicación en los discursos de los diputados -ahora- opositores.

En un largo discurso, Máximo Kirchner recordó el momento en el que desde Juntos por el Cambio lanzaron balas de goma a la gente que se movilizaba contra la reforma previsional. "Como sabía que iban a traer una piedras porque son muy previsibles. Les traje las balas de goma que ustedes usaron, estas son las balas de goma que ustedes usaron en 2017. Ustedes perdieron una elección, pero ustedes son el poder, defienden al poder y los que resistieron son los que estuvieron afuera de la plaza en 2017".

Por otro lado, en su potente comentario, Máximo Kirchner indicó que el PRO se "debe una autrocrítica" porque la misma presidenta del PRO dijo que "no tuvieron una clara conducción en economía". Por otro lado, agregó que "Ustedes tienen que reflexionar por qué perdieron". En ese mismo discurso, también indicó que lo que suele pasar es que "primero escuchan las cosas que se van a decir a los periodistas de TN y, luego, se repite en la Cámara".

En ese miso sentido, Máximo Kirchner también hizo referencia a las diferentes militancias que lleva adelante la oposición tanto contra la cuarentena, como con la vacuna de la Federación Rusa y tantas otras operaciones mediáticas. "Escuché a mucha gente debatir que si la vacuna es rusa, que la vacuna no es rusa. Miren, aunque la vacuna la hiciera Magnetto yo me la doy" y añadió: "No hay que ser tan corto, porque le hace mal a la gente.".

Más allá de esos comentarios, también disparó: "Reflexionen por qué perdieron, si tenían el FMI que le daba 44 millones de dólares, los dos diarios más grande de Argentina decían que hacían todo bien y en la Gobernación había una leona que era bárbara. Veinte puntos les sacamos en la Provincia de Buenos Aires".