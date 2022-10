Atentado a Cristina: Máximo Kirchner reveló que sus hijos creen que se usó una pistola de juguete

El líder de La Cámpora criticó a los medios por difundir esa versión falsa pero dijo que ello le sirvió para convencer a los nietos de Cristina.

El diputado nacional del Frente de Todos y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, reveló este lunes que sus hijos creen que el arma utilizada en el atentado fallido contra Cristina Kirchner por Fernando André Sabag Montiel era una pistola de juguete.

En diálogo con Roberto Navarro en el lanzamiento de El Destape Sin Fin, Máximo Kirchner remarcó "el trato" que los medios le dieron al intento de magnicidio contra su madre y ejemplificó que más de un periodista afirmó que el arma empuñada por Fernando André Sabag Montiel se trataba de "una pistola de juguete".

"Yo le quiero agradecer a los medio, ya que estamos", ironizó el diputado del oficialismo, "porque me sirvió, más o menos, para que la madre de los nenes los pudiera convencer que era una pistola de juguete", agregó al respecto. Y siguió: "Aquello que los medios querían mostrar como algo malo que no era real nos sirvió para que mis hijos creyeran, en parte, que no era tan grave la situación".

"¿Creen eso?", indagó Navarro. "Sí, sí. De hecho estuvimos con ellos y ni me preguntaron a mí (sobre el atentado)", respondió Máximo, y precisó: "Estuve el viernes que fue el cumple de Emilia (su hija menor) y estuvieron con la abuela (por Cristina) y no preguntaron nada". "Vos imaginate la situación, es la abuela", remarcó.

Máximo tiene dos hijos con Rocío García, de quien se separó en 2018. El mayor es Néstor Iván, nacido en 2013 y hoy de 9 años, mientras que la hija menor es Emilia, nacida en 2016 y hoy de 6 años.

Qué dijo Máximo sobre el financiamiento a Revolución Federal

Además, Máximo Kirchner, se refirió al millonario financiamiento por parte de la familia Caputo a miembros de Revolución Federal, investigados por amenazar a Cristina Kirchner en vísperas del atentado que sufrió en su contra. "Cabe preguntarse qué sucedería si fuera al revés", dijo sobre el hecho y remarcó que "uno nota la doble vara, qué hubiera pasado si yo hubiera aprendido carpintería por YouTube".

Kirchner continuó con su análisis y señaló que "uno ve todo un entramado violento, con escraches muy violentos, uno veía estos pequeños grupos con una carga muy violenta". Al respecto diferenció que "una cosa es que estén descontentos, cualquiera puede estar descontento. Pero cuando uno ve esa carga violenta, los discursos, cómo le golpearon el auto a Sergio Massa y el periodismo casi validándolo, es otra cosa".