"Una piña en el estómago", la inédita anécdota que reveló Mauricio Macri

En el último día del año, el ex presidente Mauricio Macri dio una entrevista radial. En la conversación, que iba por lugares lejanos a la política, el líder del PRO se permitió reconocerse "muy" celoso de sus hijas. Rememoró un episodio con un novio de una de sus hijas, en el que reconoció haberlo golpeado por que no le gustó cómo le sonrió. Acto seguido, tuvo que acotar que trató el tema con su psicoanalista.

"Está tremenda ¿Viste lo que es? Yo preferiría que vuelva a ser la del balcón (de Casa Rosada), que saludaba cuando tenía dos años", dijo Macri en una entrevista radial cuando se le consultó sobre su hija Antonia. Le preguntaron si era un padre celoso y el ex presidente respondió que era "muy" celoso, pero acotó: "Como es mi cuarta (hija) mujer, he aprendido a comportarme".

"Con la segunda, le llegué a pegar una piña en el estómago a un novio cuando me saludo. Mi hija me dijo: '¡Papá, vos te volviste loco!'. 'No me gustó cómo me sonrió el tipo', le dije", reveló.

A lo que agregó que fue "fue un momento crítico" que tuvo que "reflexionar profundamente" con su psicoanalista. "(Mi hija) se enojó, fue una pelea que duró un rato. Tuve que hablar con mi psicoanalista y decir 'tengo que controlar este tema de los celos con mis hijas, porque voy a perder contacto con todas'", relató.

De cara a las elecciones 2025, Macri coincidió con Milei y pidió "poner todas las ideas sobre la mesa"

Macri coincidió con el actual jefe de Estado, Javier Milei, quien semanas atrás dijo que La Libertad Avanza (LLA) y el PRO harán una alianza para las elecciones legislativas 2025 solamente si van "juntos en todo" porque, si no, le harían una "trampa al electorado".

"En función a lo dicho por el presidente Milei -'O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no'- acuerdo, porque esa fue siempre mi posición", comenzó el tuit de Macri, quien también pidió "poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República".