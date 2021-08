Mauricio Macri amenaza con volver y no descartó postularse en 2023

El expresidente volvió a visitar a Luis Majul y, y, tras analizar la próxima contienda electoral, deslizó que no descarta ser presidente en 2023.

El expresidente Mauricio Macri sigue con su raid mediático y volvió a visitar a su periodista amigo, Luis Majul en LN+. Esta vez, luego de meterse de lleno en la campaña de los candidatos de Juntos por el Cambio en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, confesó que quiere volver a ser presidente en el 2023.

En una larga entrevista sin interrupciones, Mauricio Macri dio su perspectiva de cara a las PASO en las que Juntos por el Cambio se mide en una interna entre el PRO y el radicalismo y defendió a sus candidatos. "Yo soy el fundador del PRO y siendo fundador trabajé con todos ellos", aseguró para garantizar su apoyo a María Eugenia Vidal en la Ciudad y Diego Santilli en la Provincia.

"Defiendo ideas, creo en las ideas que hemos impulsado. Estoy comprometido con el 41 que nos eligió y estoy haciendo mi aporte para que los candidatos estén más consolidados. Estoy tratando de administrar los pedidos en varios puntos para solamente estar listo cuando empiece la elección", continuó.

"Entiendo que a mucha gente le caiga mal, pero los seres humanos tienen ambiciones y hay que canalizarlas democráticamente", agregó al tiempo que fue interrumpido por Luis Majul que quería saber si el expresidente tiene "la fantasía" de volver a gobernar la Argentina.

"Yo me propuse desde el primer día correrme de cualquier competencia personal y focalizarme en esto porque no hay 23 sin 21 y el 23 tiene que tener muchas alternativas, hay varios dirigentes que quieren ser papas", respondió. "Horacio (Rodríguez Larreta), Patricia (Bullrich), leí hace poco a (Gerardo) Morales, (Martín) Lousteau. Son varios. Necesitamos que entiendan la magnitud, no es fácil ser presidente y mucho más en Argentina", continuó.

"¿Renunció al sueño de volver a ser presidente?", preguntó Majul aunque no se encontró con un ampuloso adelanto de la eventual candidatura a presidente de su empleador. "Yo no dije que no, no voy a dar una opinión", lanzó.

Queriendo disuadir su deseo expreso, volvió a insistir con su trabajo pasivo en el partido de cara a las legislativas. "Hoy estoy para ayudar a todos. Hace falta un enorme esfuerzo de capacitarse. No se puede en 4 años dar vuelta la historia. Hay cuadros que hay que aprovecharlos", deslizó.

Hacia el final de la entrevista, y sin ruborizarse, aseguró que su porcentaje de imagen negativa es "del 1 por ciento". "Es un 1 por ciento desde que me fui. Fui a la panadería a comprar y me dijeron 'por favor, tiene que volver'. Hay mucha necesidad de una nueva forma de convivir. Los argentinos han perdido la confianza", insistió.