Macri profundiza su giro a la derecha: "El populismo light no es una opción"

En un adelanto de su libro "¿Para Qué?", volvió a cargar contra el "populismo" y las "políticas irresponsables, costosas e ineficientes" del Estado. Además, celebró "el resurgimiento del ideario liberal".

El ex presidente Mauricio Macri radicalizó su discurso hacia la derecha. En un adelanto de su libro "¿Para Qué?", el fundador del Pro profundizó su discurso antiestado y advirtió que "el populismo light no es una opción". Este lunes, el diario La Nación publicó un capitulo del segundo libro de Macri. Allí, el ex mandatario planteó que no se puede llegar al gobierno "con prejuicios ideológicos de ningún tipo" y que "habrá que tomar decisiones drásticas".

En lo más parecido a una autocrítica de sus cuatro años de gestión, el fundador del PRO señaló "aquel 'buenismo' que algunos señalaron durante nuestra gestión, no va más", para luego sentenciar que "el populismo light no es una opción"

Siguiendo la línea de las dicotomías, el ex mandatario planteó hacia los propios: "o somos el cambio o no somos nada", frase que "es la esencia de nuestro para qué y es también la conclusión a la que he llegado tras el largo camino recorrido en la vida".

Según señaló Macri, la sociedad actual es diferente de 2015, ya que se movilizó ante lo que el consideró "las restricciones absurdas impuestas durante la pandemia", o "las amenazas de expropiaciones, ante los casos de inseguridad extrema, ante el cierre arbitrario de las escuelas"

Fue en ese marco que profundizó su prédica anti estado, al afirmar que: "el populismo nos trajo hasta aquí con su mensaje repetido hasta el hartazgo, ese según el cual el Estado es el único protagonista de nuestra vida social y económica".

"El Estado es el que más ha hecho por destruir y complicar la vida de los argentinos con sus políticas irresponsables, costosas e ineficientes", acusó, frente a lo cual advirtió: "La resistencia al cambio será dura. Pero nuestras convicciones deberán serlo aún más".

Si bien Macri todavía no definió si participará de la contienda de 2023 - y en el adelanto publicado tampoco da precisiones-, el fundador del Pro buscó desde el día que dejó la presidencia ser una voz de consulta dentro del armado de Juntos por el Cambio.

En ese sentido, advirtió a su espacio que "tras el rotundo fracaso del populismo existen enormes posibilidades de que la próxima administración recaiga sobre Juntos por el Cambio". Ante ese escenario, la "responsabilidad será mayúscula, aún más exigente que la que tuvimos a partir de diciembre de 2015".

Además, sostuvo que "más allá del hombre o la mujer que lidere el gobierno que viene, existen aspectos muy importantes que harán que la nueva experiencia resulte muy diferente a la del primer tiempo del cambio", aludiendo al título de su primer libro.

También, el ex mandatario envió un mensaje de acercamiento al sector libertario y liberal, cuyos exponentes son los diputados Javier Milei y José Luís Espert.

"El resurgimiento del ideario liberal ha sido una verdadera bocanada de aire fresco frente al monopolio del relato populista", afirmó Macri, al sostener que "temas de enorme importancia en la agenda del cambio como la reducción drástica del déficit fiscal, el control por parte del Estado del orden público, el costo de la energía que consumimos o la importancia de una educación pública de calidad han dejado de estar monopolizados por unos pocos".

Con Milei, Macri, al igual que la titular del Pro, Patricia Bullrich, mantuvo un diálogo que tuvo que ser postergado por la resistencia del "ala blanda" del partido amarillo, liderada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los partidos socios, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica.

En cuanto a Espert, el acercamiento se menciona como una posibilidad, a raíz de su cercanía a dirigentes del Pro o cercanos, como el del diputado Ricardo López Murphy

Tal como señaló El Destape, el endurecimiento del discurso alude a una lectura hecha hacia adentro de Juntos por el Cambio, por la cual observaron como modelo a seguir la polarización de la elección en Brasil, en la que el aliado de Macri, el presidente Jair Bolsonaro, perdió por poco en primera vuelta; y el ascenso del neofascismo en Italia, con el triunfo de Giorgia Meloni.

Este endurecimiento también llegó al "ala blanda" del Pro, hecho que se observó en el proceder de la gestión de Rodríguez Larreta ante los militantes que rodearon el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y las protestas de los colegios secundarios. A su vez, choca con otros dirigentes del espacio, como el diputado nacional radical Facundo Manes, que sostienen una postura moderada.