Macri atacó a Riquelme y dijo que Villa "no debería haber jugado"

El ex presidente sostuvo que el club no respetó el protocolo de género que la propia institución deportiva creó.

El ex presidente Mauricio Macri opinó que el delantero de Boca Juniors Sebastián Villa no debería haber jugado la final de la Copa de la Liga Profesional contra Tigre en Córdoba por la denuncia de abuso sexual e intento de homicidio que tiene en su contra. El también ex presidente de Boca se escudó en el protocolo del club de la ribera.

“Boca tiene un protocolo, que dice que en un caso así no podría haber jugado. Si el presidente del club (Jorge Amor Ameal) hace eso, es por algo. Pero eso lo dice todo”, expresó el ex presidente de la Argentina en una entrevista con Red Boing. El artículo 8 del protocolo de género de Boca establece la “no-revictimización”, la protección a la denunciante y el procedimiento urgente contra el acusado.

Villa jugó contra Racing luego de haber sido denunciado en la Justicia, luego disputó el partido contra Tigre pese a que la víctima ya había ratificado su acusación. La última novedad en la causa por el presunto abuso fue que declaró la médica ginecóloga que habría atendido a la víctima en el Hospital Penna luego del hecho ocurrido a mediados del año pasado, en la que aseguró no recordar haber atendido a la denunciante. Por este motivo, el abogado de la misma, Roberto Castillo, denunció a la profesional por falso testimonio.

En una declaración testimonial vía Zoom, ante las fiscales Verónica Pérez y su adjunta Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) N° 3 de Esteban Echeverría, Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas, la testigo reconoció que firmó el certificado médico en el que se dejó constancia que la denunciante manifestó sentir dolores en la zona digital pero que en dicho informe no se detalló la existencia de lesiones compatibles con un abuso sexual.

A su vez, un vocero judicial indicó que se le habría practicado "un examen ginecológico normal" y sostienen que si hubiera detectado alguna lesión compatible con abuso, la constancia hubiese existido porque así lo requiere el protocolo para estos casos. Cabe recordar que su declaración debió realizarse el pasado viernes pero estaba de viaje en la provincia de Mendoza y no se sentía bien -estaba afiebrada- para realizar una testimonial por videollamada. Es clave detacar que el abogado defensor afirmó, horas más tarde, que la víctima está en condiciones de reconocer a la médica que la atendió si es necesario.

Macri escribirá un libro de su padre

Luego de su "Segundo Tiempo", Mauricio Macri prepara otro libro: está escribiendo la biografía de su padre, Franco Macri. El ex mandatario lo reveló en una entrevista que le hizo en el canal A24 la conductora Viviana Canosa. "Mi padre me amaba incondicionalmente pero me quería destruir sin límites. Era doctor Shekyll y Mister Hyde. Fue mi principal maestro, de lo bueno y de los errores. Él se fue en paz y yo lo despedí en paz", dijo el expresidente.

Además, Macri contó sobre el libro que se viene de Franco Macri: "Hizo lo que pudo. Llego al país a los 17 años sin conocer a nadie, sin conocer el idioma, llegó a ser el empresario más grande de este país”, adelantó. En marzo de 2021, Macri presentó su libro debut: Segundo Tiempo. Allí analizaba su gestión entre 2015 y 2019, cuando fue derrotado por Alberto Fernández cuando buscaba su reelección. Además, deslizaba que iría por un segundo mandato.