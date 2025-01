La rosca de Macri y las dos UCR

Mauricio Macri activó su año electoral con varias reuniones políticas y un logro personal, hacerse cargo del bloque de senadores. Alfredo de Ángeli, un leal al ex presidente, quedó como presidente del armado, secundado por el candidato impulsado por el bullrichismo, Martín Goerling. Así se definió después de que ambos visitaran al líder del PRO, que los recibió este martes en forma presencial. El anuncio, con foto, se hará este miércoles, luego de que Luis Juez le comunique al jefe amarillo su renuncia. No fue el único encuentro de voltaje, ya que a las dos reuniones – virtual y presencial – de la mesa chica, se le sumó una incendiaria con un intendente fiel.

El ex presidente recibió en su casa a Pablo Petrecca, alcalde del productivo Junín, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Mauricio escuchó al cacique para construirse un panorama más acabado de lo que ocurre en el interior del distrito más poblado del país, donde algunos presionan para acordar sí o sí con los libertarios, mientras que el PRO dilata una definición ante ofertas poco tentadoras y una guerra todavía abierta en CABA.

Atento a la relación entre el PRO y La Libertad Avanza, Macri quiso empaparse de la situación en las localidades gobernadas por su partido. Distritos en los que algunos dirigentes locales libertarios no coinciden con la necesidad de avanzar en la conformación de un gran frente electoral bonaerense que pueda plantarse como una alternativa potente frente al peronismo, y que tenga un programa de gobierno que apunte a promover respuestas a los problemas de los habitantes.

Petrecca es uno de los dirigentes leales a Mauricio y al PRO. Para el alcalde, el jefe del partido siempre mostró buena voluntad a la hora de colaborar con el gobierno de Javier Milei. Desde el momento en que, un día después de las elecciones generales de 2023, decidió acompañar la propuesta libertaria en el balotaje. Pero también con el posterior acompañamiento de leyes importantes para la Casa Rosada.

Para el cacique, el gobierno no tuvo la misma respuesta para con el PRO, bloqueando los avances de los cambios que la Argentina necesita. Esta es la postura que Petrecca expuso ante el ex presidente, a quien también le planteó sus dudas sobre si seguir esperando que los libertarios decidan o no avanzar con un acuerdo electoral en la provincia.

Ante la indecisión del partido violeta, el juninense consideró que el PRO debería concentrarse en sus puntos fuertes para encarar las próximas elecciones, aprovechando las gestiones que el partido está llevando adelante en los distritos, además del surgimiento de nuevos dirigentes comprometidos con el cambio.

Las dos UCR

En plena negociación por el temario de las sesiones extraordinarias, los cinco diputados radicales más afines al gobierno, apodados “con peluca”, mostraron una posición independiente en relación al resto del bloque radical y adelantaron su acompañamiento al proyecto que busca eliminar las PASO. Esta es una UCR.

Si bien no hubo reuniones para unificar una postura como espacio político, ni antes del encuentro de este martes con Martín Menem en el Congreso ni la semana pasada en Casa Rosada, los cinco están dispuestos a avanzar con la agenda del gobierno mientras que el resto prefiere apostar por la suspensión, como la mayoría de los espacios.

“Hace tiempo que funcionan como un sub-bloque”, se explicó en el armado boina blanca. Estos movimientos separados del resto por ahora no generan incomodidades y la unidad se mantiene gracias a una convivencia ordenada, garantizada por ahora.

Se espera, de hecho, que este año electoral se profundicen las diferencias y que haya más individualismo. De los 20 legisladores que integran la UCR en la Cámara Baja, 14 deberán renovar sus bancas, por lo que los acuerdos políticos florecerán con velocidad.

Según confió una fuente centenaria, ya se está pidiendo libertad de acción para que cada dirigente pueda avanzar con los pactos políticos más prósperos en este año. De hecho, ya hubo quien se animó a plantear que su intención es lograr una alianza entre su partido con el de los libertarios pero que, en caso de no alcanzarlo, formará parte de la boleta celeste.

La otra UCR es la que ocupa las sillas máximas de los órganos partidarios. Martín Lousteau, senador y presidente del Comité nacional, confirmó el acompañamiento del partido a la movilización en defensa de las diversidades que se hará este sábado del Congreso a Plaza de Mayo. "La histórica diferencia entre radicales conservadores y progresistas. Potenciada por los libertarios en el mundo digital", se resumió para describir una división tan contradictoria dentro del partido.