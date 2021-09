La insólita comparación de Macri por la paliza que sufrió en las PASO que desató ola de memes

Mauricio Macri protagonizó un vergonzoso momento en La Nación + y realizó una insólita comparación entre el día de su derrota en las PASO y los descensos en el fútbol argentino.

Mauricio Macri reapareció en La Nación+, canal ultraopositor del que es dueño según denunció Esmeralda Mitre -hija de Bartolomé Luis Mitre, director del diario La Nación hasta su muerte- hace algunas semanas. En una entrevista que le concedió a Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, el ex presidente hizo una extraña e insólita comparación entre su dura derrota en las elecciones PASO del 2019 y los descensos en el fútbol argentino.

En una charla distendida con dos de los periodistas más antikirchneristas del programa de TV de La Nación, Joni Viale le consultó: "¿Qué opinión tenés de 'Chiqui' Tapia?". "No, no, lejos de la expectativa que uno tenía", manifestó Macri sobre el presidente de la AFA. Feinmann intervino y lo cruzó: "¿Tenía alguna?" Y el hombre de Juntos por el Cambio respondió: "Bueno, siempre trato de creer y de darle una oportunidad a la gente, pero la verdad que lejos de esa expectativa".

Luego, el ex presidente de la Nación inició una comparación poco clara entre el día que perdió las PASO por más de 15 puntos ante la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y el fin de los descensos durante la pandemia de coronavirus en el fútbol local: "La AFA no fue a un ordenamiento y peor el día que perdí... El fútbol se anticipa a todo. ¿Qué hizo el fútbol el día después de que perdí las PASO? Se adelantó al presidente que no cree en la meritocracia: 'Se suspenden los descensos'".

Mauricio Macri hizo un papelón en La Nación+.

Sin que ninguno de los entrevistados le hicieran un comentario al respecto, Macri reaccionó con críticas hacia el Oficialismo: "Maravilloso, maravilloso. Vamos a la Argentina donde vale todo. Vamos todos para la Primera División, ya no hay más competencia, superación ni esfuerzo de cada uno".

Los memes y reacciones tras el insólito y poco claro comentario de Macri en La Nación+

Macri también atacó a Riquelme, vicepresidente de Boca

Jonatan Viale, fanático de River, intentó ponerle un poco de pimienta a la charla futbolera que entabló con Mauricio Macri sobre el presente de Boca. "¿Opinión del presidente Riquelme? Quiero decir, Ameal...", le consultó el periodista. Y el ex presidente de "El Xeneize" respondió: "Vos lo dijiste todo. Vos lo dijiste todo... creo que también lo dijo Leuco el otro día. Están alterados los poderes".

Feinmann también se sumó a la charla y acotó: "Yo siempre digo: Boca se parece al kirchnerismo. El vicepresidente es el que maneja al club y no el presidente. Riquelme es Cristina". Y una vez más, Macri disparó: "Lamentablemente, sí. Lamentablemente, se escuchan muchas cosas que no deberían estar sucediendo en Boca". Y agregó: "Me imagino que a los de River les causa gracia".