Joaquín Morales Solá no pudo creer lo que escuchó al aire de TN.

El ex presidente Mauricio Macri comparó a Cristina Fernández de Kirchner con Diego Armando Maradona. En su afán por explicar que el peronismo debe separarse de la actual vicepresidenta, el entrevistado por Joaquín Morales Solá descolocó al periodista al aire de TN. De hecho, tras darse cuenta de que en vez de lograr una crítica llamó la atención por semejante analogía, intentó justificarse bajo la excusa de relacionarlos por la "irracionalidad".

"Como presidente nunca pude haber delegado la negociación política. Yo la delegué en mi ala peronista. Tanto la cámara de diputados como de gobernadores. No es excusa, yo tendría que haber puesto foco en lo político. Nunca llegamos a los acuerdos que necesitamos para transformar la política", comenzó diciendo Macri, quien luego procedió a explicar su postura: según él, para que haya diálogo se debe apartar a Cristina del plano político.

El momento de la comparación de Macri entre Cristina y Maradona

Estas fueron las palabras del ex presidente: "Siempre se ha dicho que Boca es peronista. Es mentira, Boca es de todos los partidos y muchos credos religiosos. Boca es pasional, vehemente como es el peronismo. Cuando yo llegué a Boca, tenía que construir un puente entre esa vehemencia y una cierta racionalidad. Para eso tuve que hacer algo durísimo: fue sacar a Diego Maradona de Boca. Y ahí se construyó. El peronismo está en el mismo desafío: lograr separarse de Cristina Kirchner".

La comparo en la irracionalidad, no en el talento. El último Perón fue el que vino a construir. Como fue Menem, uno le puede criticar muchas cosas pero no la irracionalidad", enfatizó Macri ante la sorpresa de Joaquín Morales Solá. Rápidamente, su comparación comenzó a circular en las redes sociales. El ex presidente salió a hablar tras los banderazos llevados adelante este 12 de octubre en diferentes puntos del país. En modo carancho y de manera oportunista, Macri tomó la palabra en el canal opositor.