La diputada nacional y miembro del Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño, cruzó a la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, a quien le reprochó haber encubierto el escándalo por la deuda que el Grupo Macri tenía con el Correo Argentino.

"Quiero recordar q a esta Sra le inicie juicio x encubrir el escándalo del Correo. Tbn q fue la facilitadora del quórum en el escandaloso Presup. 2010 de los k. Y si, hay 10 jueces mal trasladados x su gobierno, lo dijo el juez de 1ra Inst, la Cámara en su momento y la Corte ahora", escribió en su cuenta personal de Twitter Camaño.

Alonso había comenzado la discusión con un ataque a Camaño luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara en su cargo aunque por tiempo provisorio a los jueces Leopoldo Bruglia y Juan Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal y Germán Castelli en el TOF 7.

"Quiero recordar que Graciela Camaño dio su voto a los K en el Consejo para invalidar a Bruglia, Bertzzi y Castelli. Sin su voto, esto NO pasaba. Imperdonable. Buen Día", escribió Alonso.

Tras la respuesta de Camaño, la ex titular de la Oficina Anticorrupción intentó defenderse pero sin argumentos: "Gracielita, no me contestes. Te lo pido . Tu denuncia penal en mi contra es vergonzosa (pregunta qué opinan los que saben). Hasta a Servini, tu amiga, la arruinaste con el voto de los traslados. Besitos".

Laura Alonso confesó que no investigó al gobierno de Mauricio Macri

Como titular de la Oficina Anticorrupción aseguró que el organismo que encabeza dejó de intervenir en las causas de denuncias por corrupción que involucran a funcionarios del actual Gobierno porque recibió “acusaciones personales”.

Entrevistada por Luis Majul en La Cornisa, programa emitido en la noche de este domingo 14 de abril por el canal América, la funcionaria aseguró que desde su oficina aportó “información en varias causas”. No obstante, se justificó por dejar de ejercer ese rol: "En este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas para que (no) me acusen de encubridora en las causas y de ir a embarrar causas de la corrupción".

Según explicó la dirigente de Cambiemos, la decisión la tomó a raíz de las múltiples “acusaciones personales” que recibió “durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que también tenemos”.