Ex diputada de JxC le respondió a Macri: "El pecado que cometí fue decirle no"

Florencia Polimeni cruzó al dirigente a través de un comunicado compartido en Twitter, luego que este dijera que la echó del espacio político. "¿Será suficiente razón para agredirme y descalificarme?", se preguntó.

Florencia Polimeni, ex legisladora de Juntos por el Cambio (JxC), apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri luego que este sostuviera que la echó del espacio político en 2005 por no querer acompañar una ley. "A esa chica la tuvimos que sacar del bloque y se acabó su carrera política porque no manejó su ego. Tenía potencial, coraje, pero era imposible", dijo. "El pecado que cometí y que tanto lo enojó fue decirle que no", le respondió ella.

En una entrevista con TN, el dirigente político remarcó que -en aquel momento- la joven tenía "mucho futuro" y que en una charla con legisladoras y legisladores demandó que voten una ley "todos juntos". En ese momento, Polimeni se negó porque se debía a la gente que la votó y la respuesta del exmandatario, la sorprendió: "Agarré, pedí una boleta, la abrí y le dije: explicame vos, aparte de tu mamá, tu papá y tu novio, ¿quién vio tu nombre en la lista?".

"A esa chica la tuvimos que sacar del bloque y se acabó su carrera política porque no manejó su ego. Tenía potencial, coraje, pero era imposible", añadió con dureza Macri ante la mirada del periodista Morales Sola.

Horas más tarde, Polimeni escribió una carta que colgó en sus redes sociales: "El pecado que cometí y que tanto lo enojó fue decirle que no. ¿Será suficiente razón para agredirme y descalificarme?". En esa línea, sostuvo que "su memoria (la de Macri) no es fiel" y que lo ocurrido fue que "una joven le dijo no por convicción y él tuvo que 'ubicarla en su lugar'".

"Yo no soy débil, nunca lo fui. Ni me dejé llenar las orejas por mis asesores o mis novios, como cree recordar el expresidente. Con toda la fuerza que tengo adentro y con convicción, asumí la responsabilidad de ser diputada. Quería trabajar para que las cosas mejoraran. Y para ser fiel a mis convicciones tuve que decir muchas veces que no", subrayó. Allí remarcó que no la echó, sino que se fue por decisión propia debido a que no soportó más que la convoque a reuniones para retarla por intentar convencer a "sus" diputados y diputadas de votar "cuestiones que eran inconvenientes para sus intereses".

Según Polimeni, Macri la aisló para "evitar el contagio" y fue citada por el ex presidente a su casa de Barrio Parque para darle "un cierre" a la situación. Y añadió: "Le dije que no iba a retirar el proyecto de Ley de Educación Sexual que había presentado y que no me importaba de donde viniera la orden (...), le preguntó con tristeza -pero sin inocencia- si él necesitaba dinero para hacer política, si no le sobraba, si no creía que era hora de poner el cuerpo por las nuevas generaciones sin especulaciones ni cálculos ventajeros".

La ex legisladora sostuvo que no le respondió y anunció que se iba del espacio, pero que se iba a mantener los siguientes dos años de mandato en un bloque sola "honrando a mí manera el compromiso con los votantes que él creía suyos". Si bien Macri remarcó que "se acabó su carrera política", Florencia sostiene que no la dejó y que cree en ella "como herramienta de transformación".

"Y no voy a callarme. Aunque me agredan y me descalifiquen, no voy a dejar de decir que no todas las veces que haga falta porque creo que así se cuida a la Democracia", agregó. Y concluyó: "Sigo luchando en las calles, en los pueblos, como tantas otras y otros desconocidos. Macri no te guardo rencor. Hasta hoy, creía que vos tampoco a mí".