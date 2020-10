Aníbal Fernández liquidó a Macri con una desopilante descripción

El ex jefe de Gabinete y actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aníbal Fernández, cuestionó al ex presidente Mauricio Macri a quien acusó de mentirle a la gente y lanzó una frase que fue replicada en las redes sociales: "quien puede creerle si no sabe hacer la O con el culo del vaso".

Aníbal apuntó además contra el conductor de TN Joaquín Morales Solá por las preguntas que hizo y dijo que Macri es "un mentiroso insalvable. Él quiere explicarle a la sociedad argentina a través de una nota con un complaciente que aunque no sea del palo político se le tenía respeto y no puedo creer que se deje manosear de semejante manera porque queda expuesto ante el público de la peor de las formas. Quién le puede creer si no sabe hacer la O con el culo del vaso".

El ex jefe de Gabinete acusó que Macri aprendió a mentir: "el tipo de mira y te miente y no se le mueve un pelo. Entonces dice cualquier cosa, resulta ser que el problema es que el massismo y el peronismo se juntaron, entonces el tipo se obnubiló y no gobernó".

En una entrevista en C5N, Aníbal Fernández opinó que Macri no sabía gobernar y que no estaba para hacerlo. "Su gente, como Prat Gay, van por los canales de televisión diciendo que tomaron deuda al 7 por ciento cuando en ese momento te la tiraban por la cabeza", criticó el funcionario, quien explicó que tomaron deuda a un tasa de interés que era el doble que la que ofrecía el mercado.

Macri y la pobreza: la insólita respuesta

En una entrevista con el periodista macrista Joaquín Morales Solá en TN, el ex jefe de Estado evaluó su gobierno y expresó que "lamentablemente fue insuficiente". "El 11 de agosto cuando terminó mi gobierno económico, estábamos en el mismo nivel de pobreza que habíamos heredado. Es una enorme frustración", aseguró Macri.

"En el '17, cuando íbamos creciendo, llegamos al veintipico (sic) de pobreza, pero construimos sobre pie de barrio, no había un orden macroeconómico sólido porque había una simetría política monetaria y una ecuación fiscal, teníamos minoría y no teníamos un presupuesto", argumentó. Además, negó la deuda que tomaron en cuatro años que genero una grave crisis económica y remarcó: "Dos de cada tres dólares que tomó el gobierno, fue para pagar deuda que ellos habían tomado".