El ex presidente Mauricio Macri atacó al referente social de la lucha contra el Hambre, Juan Carr, a quien acusó de no acompañar a los pobres, ni tampoco a las personas en situación de calle porque la campaña electoral ya terminó.

El ataque fue perpetrado en una entrevista que el ex jefe de Estado tenía con el conductor ultramacrista de FM Uno Carlos Eguia, quien le preguntó: "¿Hace mucho que no lo ve a Juan Carr? Hace mucho que no anda juntando gente en situación de calle".

Macri respondió con ironía: "Hace mucho que no se lo ve. Ni con las campañas del hambre tampoco". No es la primera vez que el ex presidente ataca a un referente de las luchas sociales. La semana pasada apuntó contra la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. “Me da mucha pena que no pueda salir del rencor y del odio”, aseguró. Y comparó la situación que vivió la titular de Abuelas de Plaza de Mayo durante la dictadura con su secuestro, en 1991.

Macri criticó a Riquelme

En un vivo de Instagram, Mauricio Macri criticó al presidente de Boca, Juan Román Riquelme por los supuestos rumores de una interna en el club tras algunos malos resultados en las últimas semanas.

"¿Cómo ves la gestión de Román en Boca?", fue la pregunta al exmandatario que, en su afán de volver al escenario público en un año electoral, se sometió a un ping pong de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. "Se escuchan muchos ruidos. El sabe e imagino que irán gobernando de una manera que transmita más tranquilidad y entendimiento de lo que está pasando en Boca. Lo queremos mucho a Boca y Riquelme también lo quiere mucho", sentenció Macri.

Por otra parte, el autor del libro "Primer tiempo" recibió un golpe bajo de su propia entrevistadora cuando le consultaron por el histórico partido de Boca y River por la final de la Copa Libertadores en Madrid. "Todavía no la digiero. Se que le estoy dando de comer a los hinchas de River, pero fue un golpe", admitió.

El reto de Juliana Awada a Macri por la foto desde la cama

Juliana Awada se molestó con Macri por haberla expuesto luego de transmitir una reunión de zoom desde la cama y mostrar su imagen que se viralizó en las redes sociales donde miles de usuarios se burlaron de la escena.

"Se rió y me dijo ´tené cuidado´. Yo volvía de gimnasia de volver a multitasking. Venía de hacer gimnasia y la filmé sin darme cuenta", dijo Macri, quien en el zoom aparecía con cara de dormido, con el pelo revuelto como si recién se levantara. El ex jefe de Estado hizo un vivo por Instagram este viernes para presentar su libro Primer Tiempo.

La imagen fue filtrada por el equipo de prensa de Patricia Bullrich en un presunto error. Luego Macri salió a explicar la situación y negó haberse levantado minutos antes de la reunión. Lo extraño era su apariencia y que su pareja aún estaba en la cama.