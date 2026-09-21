Masivo plenario anticapitalista en Sociales de la UBA

La organización juvenil anticapitalista ¡Ya Basta! llevó a cabo su segundo plenario nacional en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, un encuentro que convocó a más de un millar de estudiantes y trabajadores provenientes de diversos puntos del país con el objetivo de estructurar un plan de acción frente a la gestión de Javier Milei. Considerada una de las convocatorias más concurridas del espacio de izquierda en el ámbito estudiantil, la jornada tuvo como figura central a la dirigenta Manuela Castañeira, quien encabezó el tramo final del evento mediante un discurso enfocado en destacar el valor de la militancia orgánica para resistir las medidas del Ejecutivo y en remarcar la conveniencia de articular un frente unificado que funcione como una opción política construida desde las bases.

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En el marco del plenario, la referente nacional del Nuevo MAS y del espacio anticapitalista valoró el nivel de concurrencia al encuentro y sostuvo que el espacio registra un crecimiento en la adhesión juvenil como reacción a las políticas impulsadas por la actual administración y los sectores de extrema derecha. "Muy orgullosa de haber participado del evento más importante de la juventud de izquierda y de ver cómo crece el anticapitalismo en respuesta a Milei y la extrema derecha. Hay mucha fuerza en esta juventud que no se resigna, que se organiza en todo el país contra este gobierno y que propone una salida de fondo a los problemas de la sociedad en un mundo capitalista que se cae a pedazos”, pronunció Castañeira.

Asimismo, Manuela Castañeira cuestionó el rol de parte de la oposición al considerar que sus dirigentes priorizan la estabilidad institucional del Gobierno y los alineamientos internos antes que la convocatoria a la movilización social para responder a las demandas colectivas. "El gobierno de Milei está en un mal momento, con una mayoría social que no lo aguanta más. El peronismo le cuida la gobernabilidad en vez de preocuparse por las necesidades de la población y llamar a movilizar, mientras se encierra en su interna. Esta es la razón de la enorme crisis de alternativa que hay entre amplios sectores de la sociedad. Desde la izquierda tenemos la responsabilidad de construir esa alternativa, para eso necesitamos juntar fuerzas y tener más proyección. En ese camino vamos a insistir en la unidad de la izquierda para enfrentar a Milei”, sumó la dirigenta.

Quiénes fueron parte de este encuentro

El inicio del encuentro estuvo signado por las palabras de bienvenida y la introducción formal a cargo de los integrantes de la mesa directiva que coordinó el desarrollo de las sesiones. La conducción del evento contó con la representación de referentes universitarios, sindicales y territoriales de distintas regiones del país, entre los que se encontraban Violeta Alonso, dirigenta de la juventud anticapitalista en la Facultad de Filosofía y Letras; Matías Brito, referente nacional de la agrupación ¡Ya Basta!; Federico Winokur, docente, dirigente del Nuevo MAS y responsable de la organización del Campamento Anticapitalista; y Belén D’Ambrosio, representante de la comisión directiva del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación.

Manuela Castañeira.

Asimismo, la mesa de debate sumó la participación de referentes del conurbano bonaerense y del interior del país, integrando a María Paz Álvarez, representante de la juventud en la zona sur del Gran Buenos Aires; Lautaro Abal, referente que renovó recientemente su mandato al frente del Centro de Estudiantes de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Lanús; Florencia Benítez, referente del colectivo ¡Ya Basta! en la zona norte y en la Universidad Nacional de General Sarmiento; Facundo Raggio, representante universitario en La Matanza; y la delegación de la Universidad Nacional de Córdoba conformada por Davina Maccioni y Malena Mulhall.