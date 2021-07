La contundente crítica de Martín Tetaz al PRO y las quejas por el rol "acompañante" de la UCR

El economista y precandidato de la lista de María Eugenia Vidal sostuvo que durante la gestión de Mauricio Macri hubo poca apertura para el radicalismo en la toma de decisiones.

El economista y precandidato de la lista de María Eugenia Vidal, Martín Tetaz se mostró muy crítico de la gestión de Juntos por el Cambio por su "poca apertura" con el radicalismo a la hora de tomas decisiones. "El rol de la UCR en el gobierno de Macri fue el del asiento del acompañante; el PRO tuvo muy poca apertura", reconoció Tetaz a CNN Radio.

Tetaz dice que fue tentado en la política para dar fin al desprecio por el trabajo y que, por eso, decidió encolumnarse con el macrismo y acompañará a Vidal en las próximas elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires. Según él, su candidatura se da "en un contexto muy favorable para el radicalismo" debido a la llegada de Facundo Manes que "le da mucho aire a nuestro espacio".

"El radicalismo fue demasiado cortes en pedir demasiado permiso al espacio de Macri", admitió Tetaz, siendo crítico de los manejos en la gestión anterior e indicó que "en la política no hay que pedir permiso" para ocupar lugares. Asimismo, reconoció que ahora, "para hacerle frente al Kirchnerismo hay que armar una coalición muy amplia con la oposición".

Por otro lado, el economista habló sobre la fuerte interna en el partido por la candidatura de Vidal en CABA y disparó contra Axel Kicillof: "Entiendo la discusión sobre Vidal, pero tenemos un gobernador que no sabe dónde está la Diagonal 74". También indicó que "no me hizo ruido que Vidal cambiara de distrito porque ya fue funcionaria a la Ciudad".

Además, lamentó que Patricia Bullrich no esté como candidata en estas elecciones y consideró que "da la sensación de que hay un peso más fuerte de (Horacio Rodríguez) Larreta en las decisiones".

Martín Tetaz confirmó que será candidato a diputado

El panelista de Jorge Lanata y economista, Martín Tetaz, confirmó que será compañero de lista de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal para las próximas elecciones legislativas por la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones 2021. Al hacerlo, utilizó el clásico slogan del Frente de Todos en los últimos comicios presidenciales: "Es con Todos".

"Llegó la hora de ponerle freno a las aspiraciones de una clase política que desprecia al trabajo, al estudio y a la inversión, que quiere poner en discusión la propiedad privada, garantizar su impunidad y consolidar un modelo populista en el que el mérito no tiene lugar", aseveró Tetaz.