El titular de ARBA desmintió a Martín Tetaz y acusó a Mauricio Macri de triplicar la coparticipación de la Ciudad

El titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires cargó contra el macrista y su campaña de fake news a través de Twitter.

El titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, criticó hoy al precandidato a diputado de Juntos por el Cambio Martín Tetaz por cuestionar los recursos que recibe actualmente la provincia de Buenos Aires. Ya que estaba, le recordó al macrista que el gobierno del expresidente "Mauricio Macri le giró una montaña de recursos a Horacio Rodríguez Larreta".



"Tetaz se termina de graduar de macrista puro y duro, aplicando una ley de hierro PRO: el discurso marketinero por un lado, las acciones de gobierno por otro. En 2016, con la excusa del traspaso de la policía, Macri casi triplicó la coparticipación de CABA. Por decreto", lanzó Cristian Girard a través de su cuenta de Twitter en respuesta a un posteo de Martín Tetaz en el que se lamenta sobre la coparticipación que recibió la Ciudad en diferencia con la Provincia.

En la misma red, el twittero devenido en candidato por el macrismo publicó: "antes de votar al kirchnerismo en CABA acordate que en los primeros 8 meses del 2021 la ciudad de Buenos Aires recibió 62.000 millones de pesos menos de coparticipación que en 2019, mientras que a la provincia que maneja Kicillof le dieron 75.000 millones más".

En ese marco, al director ejecutivo de ARBA no le quedó otra que exponer un gráfico que revela los recursos tributarios de la ciudad de Buenos Aires entre 2004 y 2020, tanto por recaudación impositiva real como los de origen nacional, y pone en evidencia, de cara a las PASO, la campaña de Tetaz con fake news. La imagen expone el crecimiento que hubo de 2015 al 2019 en el envío de fondos desde la Nación.



"Nunca fue presentado un estudio sobre el costo real que asumía Larreta por absorber la PFA, pero sin embargo Macri le giró una montaña de recursos", aseguró Girard. En esta línea, explicó que "con esos fondos cedidos por Macri, Larreta financió obras que valorizaron tierras para el desarrollo inmobiliario y un puñado de inversores se apropió de esa plusvalía urbana".

"Para rematar, en el marco de la pandemia, usando como excusa que ya no contaban con esos recursos adicionales, el gobierno de Larreta brilló por su ausencia en cuanto a medidas de apoyo a empresarios y trabajadores afectados por la pandemia", expuso. "La gente no come vidrio, Tetaz", completó el funcionario bonaerense.