El flamante ministro de Justicia, Martín Soria, valoró ser elegido para ocupar ese lugar y aseguró que a partir de su asunción se iniciará "un proceso de cambios para recuperar la transparencia y el ejercicio de la Justicia”. Además, se refirió a la elección del procurador y apuntó contra el actual procurador interino, Eduardo Casal.

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario sostuvo que “hay una defensa corporativa de los mismos que armaban causas junto a jueces y fiscales” y puntualizó que “son los mismos que hoy reproducen que hoy vamos por los jueces y los fiscales". "Es una locura”, definió.

Asimismo, se refirió al proyecto de reforma judicial, a lo cual, indicó que "se está trabajando en comisiones y charlando con la oposición". Aseguró que "la idea es buscar los consensos necesarios, abrir el dialogo pero la idea es avanzar con ambos proyectos”.

En ese punto, sobre la situación del procurador, Soria aclaró que “Daniel Rafecas es el único que presentó su pliego" por lo cual subrayó que "es el único candidato”. Además, advirtió sobre la situación del procurador interino: “Casal es insostenible”. ”Estamos con un procurador interino hace más de tres años que no está respetando la ley”, criticó el ministro.

Sobre la reforma judicial, señaló que “es indudable que hay que buscar el consenso para sacar la ley" y apostó a que "es de imperiosa necesidad debatir este tema”.

En torno al funcionamiento de la Corte, Soria explicó que “a la Corte Suprema llegan más de 20 mil causas, que sólo 200 son casos fundados”, a lo cual, apuntó que Tribunal "está sacando 200 fallos en que los cortesanos dan una explicación. En las otras no le dan ninguna contestación a quien llega a la corte”. Al respecto, el titular de Justicia aseveró sobre los cambios necesarios en el área: “Que sea difícil y que sea todo un desafío no quiere decir que sea imposible. Sino dejemos todo como está pero no está bien”.

Además, remarcó que “no se puede permitir más lo que sucedió en los últimos cuatro años con jueces entrando a la Casa Rosada”. “Imaginate si en los cuatro años de macrismo hubiera pasado algo parecido a lo que está pasando ahora con Pepín Simón, que no se presente a indagatoria. Lo que hubieran dicho de nosotros”, advirtió.



“En los medios que publicitaban y promocionaban este enchastre de la política siguen sin aparecer estas cosas, los llamados telefónicos entre jueces de la corte y funcionarios de Mauricio Macri. Estas cosas no deben volver a pasar”, recriminó.