La entrega de Martín Fierro al cine fue escenario de discursos con fuertes críticas al gobierno de Javier Milei. En la ceremonia de premiación al Cine y las Series, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) en la Usina del Arte, los actores y actoras ternadas reclamaron por el cine argentino y también por la universidad pública y contra su desfinanciamiento.

El evento de los Premios Martín Fierro del Cine se llevó a cabo este lunes en la Usina del Arte, con la conducción de Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña y con transmisión en vivo por la pantalla de América. La entrega contó con la presencia de actores, actrices, directores y productores con más de 500 invitados a la ceremonia.

Mirtha Legrand fue homenajeada durante los Premios Martín Fierro del Cine y Teté Coustarot fue la encargada de presentar la estatuilla mencionando varias de las películas que protagonizó la actriz y conductora en sus 83 años de carrera. “Muchas gracias, por favor no cierren el Incaa, es lo primero que se me ocurre”, apuntó la actriz y conductora al recibir su premio. La reconocida conductora destacó la importancia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que fue desfinanciado por el gobierno de Javier Milei.

En esta misma línea, la actriz Soledad Villamil, que ganó el premio como mejor actriz de reparto de drama por “Goyo” pidió por la defensa de la educación y salud pública y por el cine argentino. “A pesar de esta pesadilla distópica que estamos viviendo, confío mucho en nosotros y en nosotras”, disparó Soledad Villamil al aceptar su Martín Fierro. También se expresó la reconocida actriz Graciela Borges que “pidió que no nos digan cómo hacer cine porque sabemos cómo hacerlo” y exigió “que no nos digan más cuántos espectadores hay que meter para ser buenos” en alusión al planteo del gobierno de que “a muchas producciones financiadas no las iba a ver nadie”.

“Que nos apoyen a hacer cine pero que nos dejen contar lo que queremos”, cerró la actriz que definió a los actores como “una tribu” y destacó que “el mundo está lleno de escenas del cine argentino” que “no deja de ganar premios en festivales” de todo el mundo.

También el actor Norman Briski fue galardonado con un Martín Fierro por su trayectoria y en su agradecimiento exclamó: “La ficción es una radiografía de la realidad, ¡nos están afanando la ficción!, está en la Casa Rosada la ficción”. Y cerró : “Saludos a los héroes del cine, de nuestro cine, porque siempre se piensa que somos una industria, no somos una industria, somos héroes de este trabajo tan hermoso”.

La universidad pública presente

La película “Puan" se coronó como la gran ganadora de la noche tras llevarse siete Martín Fierro de Cine, entre ellos, a mejor película. La película dirigida por María Alché y Benjamín Naishtat expresó su defensa al cine y la educación pública argentina. Para recibir uno de los premios invitaron al decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA a dar un discurso.

Al momento de recibir el primer galardón, los guionistas subieron al escenario junto con Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y defendieron el reclamo de las universidades de todo el país frente al veto de Milei a la ley de financiamiento universitario.

“Estas palabras fueron escritas junto a compañeros y compañeras de nuestras universidades públicas. Quiero agradecer a María, Benjamín y a todo el equipo por haber elegido a nuestra facultad para esta película. Apoyar a la cultura y al cine nacional, hoy más que nunca, es un orgullo para nuestra universidad”, expresó Manetti.

Por último, Leonardo Sbaraglia, ganador por Puan como “actor protagónico drama” también sostuvo: “Todos pertenecemos a la misma tribu” y apuntó: “Entre todos hacemos esta cultura maravillosa. La vamos a cuidar. Ojalá que el año que viene haya películas. No es un ironía”.