Con marcha y guiños a candidatos, la CGT busca el rumbo en el mapa electoral

El empresario de medios Daniel Hadad contará con la plana mayor de la CGT este jueves en su virtual lanzamiento de campaña electoral. Participarán, al menos, dos de los secretarios generales, los triunviros Jorge Sola y Cristian Jerónimo, así como el albañil Gerardo Martínez (encargado dele área de relaciones externas de la organización), referentes de dos de los sectores más influyentes de la central obrera. Jerónimo y Martínez, de hecho, habían coqueteado antes con el telepastor evangélico Dante Gebel. Los tres confirmaron su presencia en el acto de presentación de un corto realizado con inteligencia artificial acerca de un encuentro entre José de San Martín y Domingo Faustino Sarmiento, patrocinado por Infobae, el portal insignia de Hadad.

La presencia de los dirigentes en la Facultad de Derecho de la UBA, en una presentación prevista para las 9 con un contingente de políticos, empresarios, funcionarios del Poder Judicial, diplomáticos y referentes de la sociedad civil habitués de las tertulias que propone el exconductor de Después de Hora, se inscribe en el acercamiento de la CGT al círculo rojo y a un núcleo de gobernadores de los que se había distanciado. Ese diálogo coincide, además, con la declinación de Javier Milei en los sondeos de opinión pública y de exponentes de su equipo económico como Luis Caputo y Federico Sturzenegger dentro de la propia interna libertaria.

Desde una entrevista que brindó este domingo en Futurock, en la que manifestó su disposición a “colaborar”, el empresario que reside desde hace un lustro en Miami encadenó otras participaciones en medios con una prédica similar: mostrarse abierto por primera vez en su vida a una participación electoral sin precisar si lo haría de manera independiente o bajo el paraguas de una fuerza política establecida. En paralelo criticó en duros términos a Caputo y Sturzenegger pero pareció dejar a salvo a Javier Milei.

La CGT tomó nota y levantó la mano frente a la convocatoria de Hadad. En la “mesa chica” de la central ya habían tenido contacto con el exeditor de la revista La Primera de la Semana y sabían de sus inquietudes electorales. Incluso, como le dijo un triunviro a El Destape, circula como versión entre los dirigentes que es firme la posibilidad de una postulación dentro del sello del peronismo. Algunos hasta dijeron ver en esa alternativa un guiño de Cristina Fernández de Kirchner.

Para la central sindical es un clásico el embanderamiento con nuevos competidores electorales. Sólo en los últimos tiempos hubo sectores entusiasmados con el exgobernador de San Juan Sergio Uñac y con Gebel. Los hay más inclinados al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y quienes esperan una señal más concreta de Cristina antes de pronunciarse por alguien. En otras palabras, la incertidumbre general impidió hasta ahora un alineamiento nítido de la CGT detrás de un peronista.

En ese escenario brumoso los gremialistas reanudaron el diálogo con varios gobernadores de los que habían tomado distancia luego de que esos mandatarios pusieran a sus legisladores al servicio de la aprobación de la reforma laboral de Milei. El triunviro Jerónimo fue uno de los más activos en reconstruir puentes con los teóricamente peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta), así como con el neuquino Rolando Figueroa.

El contacto se retomó durante el tratamiento de la malograda ley de Tierras. Los sindicalistas quisieron dejar asentado un presunto rol decisivo para lograr que los gobernadores le dieran la espalda al oficialismo en esa iniciativa. Siempre en su propia lógica, la “mesa chica” de la central podrá recobrar protagonismo sobre la base de ese resultado legislativo y darle más volumen a la secuencia de protestas que tiene en agenda.

Este martes se resolvió que el próximo paso de la CGT será marchar el 20 de agosto a la sede del Ministerio de Economía para encabezar un reclamo a favor de millones de argentinos sometidos al endeudamiento. La semana pasada hubo una participación institucional el jueves en la movilización frente al Congreso contra la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y al día siguiente marchó junto a las CTA y movimientos sociales hacia Liniers por San Cayetano. En la jefatura colegiada de la central advirtieron que la movilización del 20 a Economía será la primera de varias con la bandera del desendeudamiento, y que incluso se evalúa realizar “una por mes”.