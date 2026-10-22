Malvinas: Estados Unidos reconoció que mira de cerca la Ley de Defensa de la Soberanía

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, confesó que Estados Unidos observa "con interés" lo relativo al tratamiento en el Congreso de la Ley Malvinas, promovida por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, aclaró que respeta "el proceso legislativo" de Argentina.

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"Las leyes de la Nación argentina son cuestión de las autoridades de la Nación argentina. Obviamente estoy viendo con interés los intereses de nuestras empresas", expresó Landau en una conferencia de prensa que dio en el Palacio San Martín junto al canciller Pablo Quirno.

Para el subsecretario de Estado, es "natural" su interés por el proyecto y el impacto sobre la economía estadounidense, ya que "cualquier país se preocupa por eso". Sin embargo, insistió: "Quiero destacar otra vez que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran Nación argentina".

La idea de Estados Unidos para la ONU que perjudica a Argentina

El funcionario del país norteamericano hizo referencia a la intención de Estados Unidos de eliminar el Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), medida que perjudicaría a la Argentina ya que en ese comité tramita el reclamo argentino por Malvinas. "No es ningún secreto que parte de nuestra agenda es la reforma de instituciones multilaterales, como lo es las Naciones Unidas", comenzó la explicación.

Landau sostuvo que hay "una enorme variedad de comités que, realmente, a través de los años, no han hecho casi nada", aunque contrastó: "Espero que aquí en Argentina no se confunda un proyecto de reforma de agilizar la operación de Naciones Unidas con un tema en particular sustantivo".

Luego, habló específicamente sobre el Comité Especial de Descolonización, sobre el que opinó: "Ese comité a través de los años ha tomado posiciones bastante radicales en ciertos temas contra Estados Unidos, en la cuestión de Puerto Rico y otros temas. Así que espero que se entienda esa política como una política de parte de la reforma de las Naciones Unidas".