"Negritos y blanquitos": ex funcionario de Macri reveló el pensamiento racista de Marcos Peña

El ex embajador del gobierno de Mauricio Macri ante la República Popular China, Diego Guelar afirmó que Marcos Peña "creía que la Argentina se dividía entre negritos y blanquitos".

En una charla por zoom titulada "El mundo después del Covid-19" que organizó Usina Desarrollista, el ex diplomático lo catalogó como "un pibe moderno pero con ideas antiguas".

"El último mejor equipo de gobierno que tuvo la Argentina fue el de Frondizi", destacó Guelar, según La Política Online, en una clara chicana a Mauricio Macri y su "mejor equipo de los últimos 50 años".

"Necesitamos la unión nacional para tener credibilidad internacional, Frondizi en su época lo logró", consignó. El ex embajador aclaró que no cree que Fernández pueda convocar a la unidad nacional, pero enfatizó que Peña "no lo hubieran dejado" a Macri.

El ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri, se había instalado con su familia en África, luego la derrota de las elecciones presidenciales del año pasado. El dirigente macrista mantuvo un perfil bajísimo desde su salida del poder y decidió viajar a una suerte de "retiro espiritual" al continente africano, lugar del que regresó el 3 de marzo.

La mano derecha de Macri durante su presidencia quedó afuera del círculo de decisiones de la nueva mesa chica del gobierno anterior ya en el llano. La última reunión del ex presidente fue con María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni.