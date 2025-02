Escándalo cripto: Javier Milei liquidó a las pymes y las usó como excusa de la estafa cripto

La estafa cripto que involucra al presidente Javier Milei como socio o partícipe necesario desató una ola de repercusiones a nivel mundial. Más allá de que el Gobierno desplegó diversas líneas argumentativas para despegarse del escándalo, todas se contradicen entre sí. Sin embargo, el mayor fraude reside en querer hacer pasar la maniobra promocionada como un supuesto fondo que iba a financiar proyectos productivos de pequeñas y medianas empresas.

El viernes 14 de febrero, el Presidente utilizó su cuenta personal en la red social X para promocionar el lanzamiento de la criptomoneda $Libra. "Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos", sostuvo. Tres días más tarde, en la "entrevista" que Milei le brindó a Jonatan Viale, el mandatario retomó esta línea narrativa y remarcó que su objetivo era facilitar que emprendedores tech fondeen proyectos productivos. Luego, comparó el mecanismo que él mismo difundió con un casino y con la "ruleta rusa", lo cual derrumba el argumento inicial. Aún así, la política productiva del Gobierno podría emparentarse con los ejemplos que citó el jefe de Estado.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La ejecución presupuestaria para bajar la tasa de los créditos productivos que toman las pymes cayó un 98,6% en términos reales en 2024. Hace algunos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, nombró al secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y al secretario de Economía, Esteban Marzorati, como representantes en el Comité Ejecutivo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). En 13 meses de gestión libertaria, el FONDEP solo abrió una línea de crédito para el sector lechero y el resto espera. En el medio, se perdieron 217.000 trabajos registrados y 9.923 empresas, según el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos.

Un comunicado de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino disparó contra el anarco-libertario: "No solo estamos frente a un hecho de mal desempeño en el ejercicio de la Presidencia de la Nación, sino ante una estrategia perversa en la que Milei ha utilizado la institucionalidad del Estado argentino como pantalla para validar una operación fraudulenta, apelando al discurso de la inversión productiva para captar el interés de ciudadanos desprevenidos. En este marco, las pequeñas y medianas empresas fueron utilizadas como falso sujeto beneficiario de la operatoria, engañando a miles de inversores en el proceso".

Y agregaron: "Nunca en la historia de la nación argentina se ha visto, en tiempo real, una estafa digital multimillonaria en dólares y con tantas pruebas a la vista que dejan a la luz una trama de funcionarios públicos, asesores, empresarios de dudosa procedencia y solvencia y una vasta red de agentes extranjeros involucrados en este crimen". Es importante señalar que las pymes representan más del 70% del empleo privado y la mitad del Producto Bruto Interno. Según datos de la Unión Industrial Argentina (UIA), hay 530.000 pymes que generan más de tres millones de puestos de trabajo.

Estafa cripto: una explicación que no cierra

Pero retomando la excusa de Milei y suponiendo que la idea se ejecute de buena manera, para que la transacción sea blanqueada y una pyme pueda fondearse a través de este mecanismo, el Gobierno debería haber cambiado ciertas normativas vigentes. De hecho, la Comisión Nacional de Valores no tiene control de estos movimientos porque la legislación actual no lo permite. Es decir, Milei tendría que haber modificado leyes para generar ese tipo de fondeos si es que ese era el objetivo. En su formato original, era una invitación a cometer un delito.

En diálogo con El Destape, el abogado y creador de la comunidad Criptoperonista, Laureano Bielsa, explicó que es una "buena idea usar la blockchain para captar fondos de todo el mundo para financiar empresas argentinas sin pasar por los filtros de costo que te agrega el sistema financiero internacional", pero subrayó que el problema es que "la gente que lo hizo plantea hacerlo a través de una meme coin, la cual se caracteriza por, justamente, no tener funcionalidad".

"La idea de financiar empresas argentinas de manera seria y con funcionalidad requeriría un trabajo y un desarrollo mayor que el que esta gente hizo, o sea, el proyecto no estaba preparado para financiar nada, sino simplemente para extraer valor lo más rápido posible", remarcó Bielsa. En este sentido, profundizó: "¿Existen empresas que hacen préstamos para fondear a otras empresas y esos préstamos son basados en blockchain? Sí existen. ¿Hay antecedentes de un presidente levantando fondos en blockchain para financiar emprendimientos de su país? No, no hay antecedentes de eso en parte por todas las legislaciones internacionales que se pueden llegar a violar".

"Una cosa es hacerlo como privado y otra cosa es hacerlo siendo jefe de Estado, donde vos tenés responsabilidades internacionales por tus actos. Entre las razones por las cuales Milei recomendó Libra es que a alguien le pagaron. No sé si a él, a Karina, pero él, como dijo en una entrevista en 2022, él cobra por sus opiniones", concluyó Bielsa.

En las últimas horas, Milei citó a Vitalik Buterin, el cerebro fundador detrás de Ethereum -una de las plataformas blockchain más influyentes y disruptivas de la era moderna-, para mostrarse afín a desarrollar emprendimientos serios alrededor del mundo de las criptomonedas. Parece que olvidó mencionar un tuit de Buterin en medio del destape de la estafa: "El riesgo de las monedas de políticos proviene del hecho de que son un vehículo perfecto para el soborno. Si un político emite una moneda, ni siquiera es necesario enviarle monedas para darle dinero. En lugar de eso, simplemente se compran y se conservan las monedas, y esto aumenta el valor de sus tenencias de manera pasiva".