Dudas por la "temporalidad" de la baja de retenciones y definiciones en el PRO

Por primera vez, el gobierno torció el brazo ante un reclamo de un sector puntual y, particularmente, de los gobernadores. La presión desde las provincias que exigieron la baja de retenciones tuvo sus frutos y, lejos de sentirse amenazados por la avanzada libertaria de exigir, ahora, una reducción de Ingresos Brutos, salieron victoriosos. La decisión de la Casa Rosada y el Ministerio de Economía generó, también, un nuevo debate legalista sobre su aplicación.

Juan Manuel López, presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, lanzó la advertencia en redes sociales. Ante la intención de La Libertad Avanza de sólo mantener la medida hasta mitad de año para favorecer la liquidación mayoritaria de la cosecha, el legislador aseguró que “la temporalidad tiene que ser permanente. Lo que se baja no se puede volver a subir sin ley”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desde otra banca se sostuvo que “es muy discutible” lo planteado por López, desde el punto de vista legal. Sin embargo, el ex ministro de Agricultura en la Era de Mauricio Macri, Ricardo Buryaile, volvió a plantear el interrogante en redes sociales: “Una duda, ¿tiene facultades el PEN para volver a subirlas? Recordar fallo Camaronera Patagónica” que determinó que sólo el Congreso tiene facultades para fijar tributos y dejó sin efecto resoluciones del ministerio de Economía, hace una década.

Historia de una política resistida por el campo

Con Macri, en 2018, el gobierno estableció un incremento en los derechos de exportación sin tener facultades para hacerlo. Después de algunos meses, la Justicia Federal de Rosario declaró la inconstitucionalidad de ese artículo de la norma presidencial, según narró la Sociedad Rural de esa ciudad. En ese momento, sólo una empresa llevó el reclamo al Poder Judicial y en su caso se ordenó la devolución de lo devengado.

Más cerca en el tiempo, durante el primer año de Alberto Fernández, el Congreso aprobó una norma que incluyó la delegación de facultades y cierto margen para que el Poder Ejecutivo pueda aumentar, sin pasar por el parlamento, las alícuotas pero con un tope. Esa ley estableció tiempos de vigencia para esas posibilidades, hoy vencidos.

Celebraciones

La discusión probablemente vuelva a entrar en vigencia más cerca de la fecha de finalización de la medida del gobierno. En el mientras tanto, hubo mucha celebración, no solo de los gobernadores sino de varios dirigentes que se sienten cercanos al gobierno o defienden la iniciativa por una cuestión histórica.

Dentro de los que salieron a celebrar están los tres posibles nombres para comandar el bloque del PRO en el Senado, los tres que estuvieron el miércoles en una reunión con Guillermo Francos para buscar acuerdos en torno a la eliminación de las PASO y la aprobación de Ficha Limpia.

El martes a la tarde, el bloque amarillo se reunirá para definir, entre otros temas, el reemplazo de Luis Juez como presidente del espacio. El cordobés, que ya manifestó su deseo de ser candidato a gobernador por La Libertad Avanza, no escatimó en halagos: “Que Golazo del Gobierno de Nacional!!!. Increíble sensibilidad con uno de los sectores que más aporta a la economía” y se plegó al discurso de exigirle a los gobernadores una baja de tributos locales. En su caso, con el telón de fondo de la disputa de la provincia del centro del país.

Un leal a Macri, Alfredo de Ángeli, también saludó la medida del gobierno. Él fue uno de los protagonistas de la batalla del agro contra el gobierno de Cristina Kirchner. “Celebro esta señal de escucha a los reclamos del sector. Aunque en un país federal, no deberían de existir los derechos de exportación”, lanzó en redes.

El otro que lo hizo fue Martín Goerling, el nombre elegido por el bullrichismo para suceder a Juez. Para él, “el gobierno cumplió su palabra: bajó las retenciones al campo” y le pidió a los gobernadores seguir por el mismo camino.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el misionero sostuvo que, para él, “el PRO debe ir en una alianza electoral con La Libertad Avanza. El trabajo legislativo de todo el año pasado ha demostrado que podemos trabajar en conjunto. Hay algunas diferencias, pero son menores", dijo. Además, remarcó que "en el fondo pensamos igual", por lo cual "hay que buscar un entendimiento, porque es lo que la gente nos está pidiendo".

Finalmente, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero pronunció su mensaje, más escueto: “Lo MEJOR del día!”. En declaraciones al programa Portate Bien, en FM RE, la legisladora se mostró dispuesta a ocupar la jefatura del bloque, entendiendo que para ella “es un servicio, creo que hay que estar, hay que trabajar en eso”. En esa línea, marcó lo que para ella será su ventaja principal respecto a los otros posibles candidatos que “van a estar con un año electoral importante en sus provincias” y no van a poder entregar el tiempo necesario a la agenda parlamentaria. De los tres, De Ángeli es el único que debería renovar banca este año.

“Inclusive creo que es interesante darle un toque de mujer a ese bloque, porque no somos ni mejores ni peores, pero seguro que promovemos más el diálogo y tenemos otras formas que pueden hacer que nos conozcamos más y trabajemos mejor como grupo”, agregó la senadora. Consultada por su posición ante las declaraciones de Milei en el Foro de Davos en relación al feminismo y las identidades de género, Álvarez Rivero aseguró ser “muy contraria a la ideología de género, yo promuevo la diversidad personal. Yo creo que todas las personas son diferentes y todas las personas tienen que ser iguales ante la ley. A mí el corte de género no me dice nada. Me parece que realmente ha sido una excusa para lograr algún privilegio”.

Respecto a la agenda de las sesiones extraordinarias, la senadora contó que, en reunión con Guillermo Francos, buscaron avanzar en aquellos temas que podían generar más acuerdos, como la eliminación de las PASO o Ficha Limpia. “Si fuéramos por la suspensión (de las Primarias), en las (sesiones) ordinarias van a ir por la eliminación”. En lo personal, ella está a favor de suprimir esa instancia pese a que podría servirles para dirimir internas este año, pero aún no se conversó la situación en el bloque y, por lo tanto, no hay una posición unificada.