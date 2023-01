Volnovich denunció "calumnias mediáticas" y "misoginia"

La titular del PAMI respondió a un artículo de La Nación que denunciaba presuntas compras de cotillón y fixtures para el mundial y tercerización de la comunicación del organismo. Además, apuntó contra el tinte "misógino y farandulero" de la nota. “Que un periodista escriba cómo me espiaba mientras me probaba una bikini tiene un solo calificativo: asqueroso", denunció la funcionaria.

La directora Ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, respondió a una nota realizada por el diario La Nación, en el que se denunciaron presuntas compras de cotillón y fixtures para el mundial y tercerización de la comunicación del organismo. Además, tildó al artículo de "misógino y farandulero".

La funcionaria señaló que el artículo “contiene calumnias mediáticas que buscan apedrear todo lo que hemos construido" y añadió que “los que atacan están desesperadamente defendiendo los negocios que rompimos”. En ese sentido, atribuyó el ataque a que en sus años al frente del PAMI se avanzaron en programas que implicaron beneficios para los afiliados, en desmedro de las empresas .

“Se realizaron reformas estructurales en el PAMI que tocan intereses y rentabilidades muy importantes y eso generó la reacción de un sector a través de los medios”, indicó la titular del PAMI, en el marco de sus tres años al frente del organismo.

El artículo denunció unas supuestas compras irregulares por parte del PAMI de cotillon y fixtures "defectuosos" para el mundial, y una tercerización de la comunicación del organismo y la publicidad en productoras “militantes”. Sin embargo, la funcionaria también aludió a otros detalles, como una publicación de Instagram en la que mostró unas zapatillas y unas supuestas compras en un shopping con su pareja. Fue en ese sentido que Volnovich subrayó el carácter "misógino" de la nota.

“Que un periodista escriba cómo me espiaba mientras me probaba una bikini tiene un solo calificativo: asqueroso. Que luego, el diario La Nación lo apruebe y lo imprima no logro siquiera adjetivarlo”, agregó, para luego concluír: “Si solo les queda cuestionar unas zapatillas, una bikini, o una bandera de Argentina, todo indica que vamos por el buen camino”.

Por otra parte, la funcionaria destacó que la implementación del programa “La Libertad de Elegir”, significó que "por primera vez en 50 años los afiliados de PAMI pueden elegir al médico o médica con quién atenderse", con lo que esta medida “representó el punto final al negocio de la corrupción en el PAMI; es decir, el sistema capitado que instrumentó el macrismo en el 2017 para garantizar la sangría de dinero a empresas sin contraprestación de atención médica”.

Además, destacó el programa Medicamentos Gratis y que en los últimos días del 2022 se firmó un convenio con entidades farmacéuticas y laboratorios, con el que se garantizan "medicamentos gratis a 5 millones de afiliados que ahorran en promedio $8.500".

Por último, destacó el plan Sonrisa Mayor, la construcción de nuevos hospitales de última generación y la amplificación de prestaciones socio-preventivas para más de 4.000 centros de jubilados de PAMI en todo el país, entre otras medidas.