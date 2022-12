Di Tullio comparó a los jueces de Clarín con Yabrán: "No quieren que se conozcan sus caras"

El bloque de Diputados y Senadores del Frente Todos encabezó una conferencia de prensa tras la condena a Cristina Kirchner y el escándalo por los supuestos chats.

La senadora nacional Juliana Di Tullio apuntó contra los jueces involucrados en el viaje a Lago Escondido y el escándalo por los supuestos chats para esconder el vuelo y las dádivas. La dirigente comparó a los jueces con el empresario muerto Alfredo Yabrán al manifestar que al igual que con el caso Cabezas no quieren que se conozcan sus caras.

"Cuando el poder se sintió impune mandaron a matar a un periodista que fue Cabezas por una foto, porque el poder necesita estar escondido, que no se le conozca la cara. Por eso en los chats van a ver como a los jueces y las juezas cuánto les preocupa al igual que a los CEOS de Clarín y a los servicios mantener el anonimato de las caras", dijo Di Tullio en la conferencia de prensa que dieron en conjunto el interbloque de senadores del Frente de Todos junto con el bloque de diputados nacionales. "La vida de ustedes está en riesgo igual que en el 97. Está en manos de la sociedad argentina reaccionar ante este gravísimo atropello institucional de 4 jueces".

En referencia al fallo contra Cristina Kirchner, la senadora consideró que no es una sentencia. "Es una decisión política por parte de una mafia judicial que no solo afecta al peronismo, sino que afecta al pueblo argentino. Afecta nuestro futuro, porque no se puede tener un futuro con una mafia así", señaló.

"No existe el poder judicial de la Nación, existe una mafia que es empleada por los máximos poderes económicos de la Argentina. Toda la sociedad argentina deberá hacerse cargo de la mafia judicial que decide sobre los bienes y las libertades de todos", agregó.

Lago Escondido: el gobierno denunció a los jueces y al CEO de Clarín

El Gobierno Nacional denunció a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín -Jorge Rendo- y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado el presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas", según se informó oficialmente.

"Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento", se indicó en un comunicado oficial.

En el escrito presentado por el Ministerio de Justicia de la Nación denunciaron por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas, en los términos de los artículos 248 y 259 del Código Penal, a:

● Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10.

● Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal. ● Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2.

● Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9.

● Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

● Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto que el gobierno nacional denunció por ofrecimiento de dádivas en los términos del art. 259 del Código Penal a:

● Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín.

● Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis.

● Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

● Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.