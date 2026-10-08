LLA aprieta a Jorge Macri en CABA mientras Ritondo encolumna a los intendentes en PBA

En la Ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza trabaja para tener una propuesta propia que pueda competir con la del PRO aunque, al final del camino, la intención pueda ser llegar a un acuerdo con los amarillos. En el mientras tanto, el espacio apunta a crecer e instalar a distintas figuras para generar un proyecto competitivo. En ese plano aparecen Pilar Ramírez, de varios meses de recorridas por territorio porteño, y el bullrichista Juan Pablo Arenaza.

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Según viene repitiendo Arenaza en varias entrevistas —actividad que incrementó notablemente en los últimos días—, están “trabajando para tener un plan propio, estamos trabajando con equipos técnicos”, pero también “para tener un candidato propio”.

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En la Legislatura, comandados por Ramírez, los libertarios poseen un bloque de 14 ediles sobre 60, con capacidad de negociar con el Gobierno porteño. Es por eso que esta semana salieron con los tapones de punta frente a la presentación del Presupuesto 2027 para reclamar más ajuste.

Entre los puntos observados demandan la eliminación de las PASO, la eliminación del pago de patentes para vehículos híbridos y eléctricos, una reducción del 10% en el ABL, una baja de Ingresos Brutos del 25% para industrias manufactureras, un aumento del límite de facturación para comercios y servicios, y una alícuota de Ingresos Brutos del 0% para monotributistas de servicios en todas las categorías.

Arenaza fue uno de los que, en comisión, levantó la voz con estas y otras observaciones. Una de ellas está vinculada a la recolección de residuos, un tema muy trabajado por el legislador que, de recorrida por los comercios porteños, se encontró con clausuras masivas de restaurantes y bares pequeños, por lo que pidió encontrarle una solución al problema.

Todas estas observaciones tienen una finalidad clara: molestar a Jorge Macri, quien ya está siendo asediado por su primo Mauricio. De hecho, personas muy cercanas al expresidente suelen felicitar tras cada cascotazo libertario-bullrichista contra el Jefe de Gobierno. Comentan que no lo quieren, pero que también es difícil instalar hoy otra figura.

Lo cierto es que tantas apariciones públicas obedecen a la intención de lograr una instalación, ya sea para construir candidatos que La Libertad Avanza no tiene o para negociar en posición de fuerza con el PRO. Una de las opciones puede ser una fórmula compartida entre violetas puros y bullrichistas, como podría pensarse de un binomio Ramírez-Arenaza. Nadie confirmó, sin embargo, que ese fuera el plan.

Ramírez es la mano derecha de Karina Milei en la Ciudad y Arenaza lo es de Patricia Bullrich. Ambos trabajan juntos desde hace más de dos décadas y el ahora legislador ofició de jefe de campaña presidencial de la actual senadora en 2023, cuando Gerardo Milman tuvo que recluirse después de quedar involucrado en la causa que investiga el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.

De todos modos, según el Código Electoral de la CABA los postulantes a vicejefe de Gobierno no son requeridos para las PASO (que se estima, como ya contó El Destape, que en la Ciudad se mantendrán). Su selección está estipulada para dentro de las 48 horas de notificados los resultados electorales de las Primarias, no pudiendo optar por precandidatos que hayan participado en las elecciones primarias de otras agrupaciones políticas.

La unidad en PBA

Mientras tanto, en Buenos Aires es clara la pretensión de lograr la unidad. Con ese objetivo en el horizonte, el PRO de Cristian Ritondo reunió a su tropa de intendentes este jueves, dirigentes que “conocen el territorio, escuchan a sus vecinos y trabajan todos los días para hacer crecer sus ciudades”. Según comunicó el partido, con la “fuerza, experiencia y compromiso” de los alcaldes tienen “todo lo necesario para recuperar la provincia”.

Durante la reunión, se presentó un plan de trabajo hasta diciembre para empezar a coordinar las bajadas al territorio tratando a todas las secciones electorales por igual y a los legisladores provinciales como un conjunto.

De ese grupo, el cacique de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, también aprovechó la jornada para encontrarse con el jefe de Gabinete —y el que sería elegido como candidato a gobernador—, Diego Santilli, para abordar la "agenda de seguridad y la importancia de Mar del Plata para la provincia de Buenos Aires y el país".